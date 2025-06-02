Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС — Finance.ua

Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home.
Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
«Україна зробила ще один крок до „роумінгу як вдома“», — зазначили в НКЕК.
Підписання закону стало фінальним елементом виконання вимог ЄС у сфері роумінгу. Документ вносить зміни до законодавства України для гармонізації з нормами Євросоюзу щодо електронних комунікацій. Разом із раніше ухваленим законом «Про роумінг» та іншими нормативно-правовими актами НКЕК, він забезпечує повну імплементацію необхідних норм.
Наступний етап
Наступним етапом стане офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС.
У разі позитивного висновку ЄК ініціює рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку в сфері роумінгу — це означатиме, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.
У комісії сподіваються, що цей режим вдасться запровадити вже цього року.
Що зміниться для українців
Після остаточного погодження з боку Євросоюзу українці зможуть:
- користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС за ціною свого українського тарифу;
- не хвилюватися про додаткові витрати в роумінгу;
- залишатися на зв’язку без потреби шукати Wi-Fi.
Це означатиме повноцінне приєднання до внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
Деталі закону
Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій. Він передбачає:
- оновлення правил для постачальників телеком-послуг, зокрема з ЄС;
- визначення умов доступу та взаємоз’єднання мереж;
- розширення повноважень НКЕК щодо контролю за дотриманням цих норм.
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