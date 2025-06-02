Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС — Finance.ua
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Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС
Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home.
Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
«Україна зробила ще один крок до „роумінгу як вдома“», — зазначили в НКЕК.
Підписання закону стало фінальним елементом виконання вимог ЄС у сфері роумінгу. Документ вносить зміни до законодавства України для гармонізації з нормами Євросоюзу щодо електронних комунікацій. Разом із раніше ухваленим законом «Про роумінг» та іншими нормативно-правовими актами НКЕК, він забезпечує повну імплементацію необхідних норм.

Наступний етап

Наступним етапом стане офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС.
У разі позитивного висновку ЄК ініціює рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку в сфері роумінгу — це означатиме, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.
У комісії сподіваються, що цей режим вдасться запровадити вже цього року.

Що зміниться для українців

Після остаточного погодження з боку Євросоюзу українці зможуть:
  • користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС за ціною свого українського тарифу;
  • не хвилюватися про додаткові витрати в роумінгу;
  • залишатися на зв’язку без потреби шукати Wi-Fi.
Це означатиме повноцінне приєднання до внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Деталі закону

Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій. Він передбачає:
  • оновлення правил для постачальників телеком-послуг, зокрема з ЄС;
  • визначення умов доступу та взаємоз’єднання мереж;
  • розширення повноважень НКЕК щодо контролю за дотриманням цих норм.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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