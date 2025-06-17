Ощадбанк запустив мультишеринг документів через Дію: як це працює — Finance.ua

Ощадбанк запустив мультишеринг документів через Дію: як це працює Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Ощадбанк запустив мультишеринг документів через Дію: як це працює

Клієнти мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) тепер можуть швидше передавати документи через застосунок Дія завдяки мультишерингу документів.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Як це працює

Мультишеринг дозволяє підприємцям одним кліком або QR-кодом передати одразу кілька документів, потрібних для банківських чи інших бізнес-процедур. Для цього необхідно:

натиснути кнопку або сканувати QR-код у застосунку Дія;

обрати потрібні документи;

підтвердити запит через Дія.Підпис.

Документи автоматично надсилаються до Ощадбанку з цифровим підписом і печаткою Дії.

Які документи можна надіслати

Сервіс підтримує широкий перелік документів, зокрема:

ID-картку;

закордонний паспорт;

податковий номер (РНОКПП);

посвідки на проживання;

довідку про доходи;

свідоцтво про народження дитини;

довідку ВПО;

документи про шлюб, розлучення, зміну імені;

пенсійне посвідчення;

дипломи та інші документи про освіту;

посвідчення ветерана;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

студентський квиток.

Система надсилає всі наявні документи, а банк одразу бачить, чого бракує. Якщо певний документ тимчасово недоступний, клієнт отримає сповіщення, коли він з’явиться. Після цього передача завершиться автоматично.

Послуга безкоштовна для клієнтів.

Нагадаємо, з початку червня в Україні запрацював новий сервіс у межах застосунку «Дія» — мультишеринг документів. Його основна мета — спростити процес обміну цифровими копіями документів між клієнтами та бізнесом.

Завдяки мультишерингу компанії можуть швидко отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів без ксерокопій, сканів або ручного надсилання файлів. Усе передається автоматично у додатку «Дія».

Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня став платним для банків та фінансових установ. За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.

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