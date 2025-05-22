У «Дії» запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу: як це працює — Finance.ua
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У «Дії» запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу: як це працює

Особисті фінанси
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У «Дії» запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу: як це працює
У «Дії» запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу: як це працює
З початку червня в Україні запрацює новий сервіс у межах застосунку «Дія» — мультишеринг документів. Його основна мета — спростити процес обміну цифровими копіями документів між клієнтами та бізнесом.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Завдяки мультишерингу компанії зможуть швидко отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів без ксерокопій, сканів або ручного надсилання файлів. Усе передається автоматично у додатку «Дія».
Як це працює:
  • клієнт натискає кнопку на сайті або сканує QR-код;
  • обирає документи, які хоче передати;
  • підтверджує запит за допомогою Дія.Підпису.
Якщо у клієнта відсутні деякі документи, система повідомить, що саме бракує, і надішле наявні.
Документи, якими можна поділитися з мультишерингом у Дії:
  • ID-картка;
  • Закордонний паспорт;
  • Техпаспорт;
  • Податковий номер (РНОКПП);
  • Посвідчення водія;
  • Свідоцтво про народження дитини;
  • Довідка ВПО;
  • Студентський квиток;
  • Пенсійне посвідчення;
  • Довідка про доходи;
  • Документи про освіту;
  • Посвідки на постійне та тимчасове проживання;
  • Актові записи: зміна імені, шлюб, розлучення;
  • Посвідчення ветерана.
Сервіс платний для бізнесу, але безкоштовний для користувачів. Щоб підключити функцію, компанії мають налаштувати або оновити інтеграцію з «Дією».

Довідка Finance.ua:

  • сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня стане платним для банків та фінансових установ. За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia. OAuth;
  • Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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