«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO — Finance.ua
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«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO

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«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO
«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO
Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.
За словами міністра, монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.
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«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити», — зазначив Федоров.
Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням «Дії» в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.
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«Ми будемо поступово відокремлювати „Дію“ в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися (йдеться, ймовірно, про підготовку до IPO — публічного розміщення акцій на біржі. — Ред.). Тобто „Дія“ стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою», — сказав міністр.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує у червні цього року запусти у бета-версію ШІ-агента на порталі «Дія», який працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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