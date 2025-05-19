«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO — Finance.ua

«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO Сьогодні 11:14

«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.

За словами міністра, монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

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«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити», — зазначив Федоров.

Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням «Дії» в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.

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«Ми будемо поступово відокремлювати „Дію“ в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися (йдеться, ймовірно, про підготовку до IPO — публічного розміщення акцій на біржі. — Ред.). Тобто „Дія“ стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою», — сказав міністр.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує у червні цього року запусти у бета-версію ШІ-агента на порталі «Дія», який працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Економічна Правда За матеріалами:

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