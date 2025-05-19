Українці зможуть влаштовуватись на роботу через «Дію» — Finance.ua
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Українці зможуть влаштовуватись на роботу через «Дію»

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Українці зможуть влаштовуватись на роботу через «Дію»
Українці зможуть влаштовуватись на роботу через «Дію»
Кабінет Міністрів дав старт експериментальному проєкту з працевлаштування через портал «Дія».
Про це повідомляє в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування», — написав Мельничук.
Він заявив, що сьогодні було затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Як відомо, наразі мова йде лише про держслужбу. Згідно з проектом, можна буде податись на роботу до:
  • Мінцифри,
  • Мінекономіки,
  • ДП «Дія».
Необхідні документи та інформація для подачі — повністю буде проходить через «Дію».
Водночас планується повністю цифровізувати процес працевлаштування до державних структур.

Застосунок «Дія»

Нагадаємо, що застосунок «Дія» було запущено лише п’ять років тому, і на той час у застосунку було дві послуги — водійське посвідчення та техпаспорт.
За ці роки там зʼявилося понад 40 сервісів і 130 послуг.
Зауважимо, що на початку року віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які послуги в «Дії» запровадять вже цього року.
Водночас раніше Федоров говорив, що у «Дії» також з’являться медичні послуги. Зокрема він згадав електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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