У «Дії» доступні нові військові облігації — Finance.ua

У «Дії» доступні нові військові облігації
У застосунку «Дія» доступні для нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Додали ще пʼять облігацій у застосунок. Купуйте нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст. Розповідаємо, чому це варто зробити: допоможете Силам оборони, підтримаєте економіку країни, зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід», — сказано в повідомленні.
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Нові облігації в «Дії»:
- Токмак — ставка 15%, дата виплати — 04.02.2026;
- Соледар — ставка 16,75%, дата виплати — 24.06.2026;
- Форос — ставка 16,75%, дата виплати — 03.11.2027;
- Новий Світ — ставка від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027;
- Лівадія — ставка від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027.
Наприклад, придбавши десять облігацій «Токмак» за 10 443 грн, інвестор отримає 11 509 грн на картку єПідтримка після терміну погашення. Комісія та приховані платежі — відсутні.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров повідомляв, що українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». За його словами, з жовтня 2022 року громадяни України придбали понад 13 мільйонів військових облігацій у застосунку «Дія», інвестувавши таким чином 13,5 млрд гривень у підтримку держави.
Як придбати облігації у застосунку Дія:
- Зайдіть у Дію.
- На головному екрані натисніть на Військові облігації.
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть та оплатіть.
- Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.
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