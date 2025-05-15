У «Дії» доступні нові військові облігації — Finance.ua

У «Дії» доступні нові військові облігації Сьогодні 10:15 — Кредит&Депозит

У «Дії» доступні нові військові облігації

У застосунку «Дія» доступні для нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Додали ще пʼять облігацій у застосунок. Купуйте нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст. Розповідаємо, чому це варто зробити: допоможете Силам оборони, підтримаєте економіку країни, зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід», — сказано в повідомленні.

Нові облігації в «Дії»:

Токмак — ставка 15%, дата виплати — 04.02.2026;

Соледар — ставка 16,75%, дата виплати — 24.06.2026;

Форос — ставка 16,75%, дата виплати — 03.11.2027;

Новий Світ — ставка від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027;

Лівадія — ставка від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027.

Наприклад, придбавши десять облігацій «Токмак» за 10 443 грн, інвестор отримає 11 509 грн на картку єПідтримка після терміну погашення. Комісія та приховані платежі — відсутні.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров повідомляв , що українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». За його словами, з жовтня 2022 року громадяни України придбали понад 13 мільйонів військових облігацій у застосунку «Дія», інвестувавши таким чином 13,5 млрд гривень у підтримку держави.

Як придбати облігації у застосунку Дія:

Зайдіть у Дію. На головному екрані натисніть на Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть та оплатіть. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.

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