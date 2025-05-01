Федоров розповів, скільки коштів інвестували українці у військові облігації в Дії — Finance.ua

Федоров розповів, скільки коштів інвестували українці у військові облігації в Дії Сьогодні 16:13 — Фондовий ринок

Федоров розповів, скільки коштів інвестували українці у військові облігації в Дії

Українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія».

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з жовтня 2022 року громадяни України придбали понад 13 мільйонів військових облігацій у застосунку «Дія», інвестувавши таким чином 13,5 млрд гривень у підтримку держави.

30 квітня відбулися виплати за облігацією серії «Судак» — інвестори отримали назад вкладені кошти разом із нарахованим прибутком.

Як придбати облігації у застосунку Дія:

Зайдіть у Дію. На головному екрані натисніть на Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть та оплатіть. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.

Нагадаємо, у грудні 2024 році в застосунку «Дія» додали можливість придбати дві нові військові облігації з терміном погашення у 2026 та 2027 роках:

Вугледар: ставка від 15,6%, дата виплати — 29.04.2026;

Скадовськ: ставка від 16,4%, дата виплати — 07.04.2027.



Також раніше у застосунку «Дія» з’явилися 4 нові військові облігації, названі на честь українських міст на українському узбережжі, ставки за облігаціями варіюються від 14,85% до 15,75%, а кошти підуть на підтримку армії та економіки України:

Лазурне — ставка від 15,10%;

Джарилгач — ставка від 15,75%;

Гурзуф — ставка від 14,90%;

Судак — ставка від 14,85%.

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