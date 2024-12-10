Які дві нові військові облігації можна придбати в «Дії» — Finance.ua

Які дві нові військові облігації можна придбати в «Дії»
У застосунку «Дія» можна придбати дві нові військові облігації з терміном погашення у 2026 та 2027 роках.
Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Допомагайте війську та державі з вигодою для себе — інвестуйте у військові облігації," — написав він.
Додали в Дію ще 2 облігації з назвами українських міст:
- Вугледар: ставка від 15,6%, дата виплати — 29.04.2026
- Скадовськ: ставка від 16,4%, дата виплати — 07.04.2027
Нагадаємо, коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі.
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Нагадаємо, середня вартість військових облігацій, які емітує Міністерство фінансів, коливається у межах 900−1000 грн.
Якщо зараз придбати 10 облігацій з датою виплати 27 вересня 2023 року, вам треба буде сплатити 10 246 грн. За рік на картку повернеться 11 600 грн. Тобто ви отримаєте 13% від вкладеної суми, а саме 1353,4 грн.
З цього доходу не доведеться сплачувати податки. Але найголовніше, що ваш внесок цілий рік працюватиме на Збройні сили та деокупацію українських територій.
Довідка Finance.ua:
- Раніше у застосунку «Дія» з’явилися 4 нові військові облігації, названі на честь українських міст на українському узбережжі, ставки за облігаціями варіюються від 14,85% до 15,75%, а кошти підуть на підтримку армії та економіки України.
Як придбати облігації у застосунку Дія:
- Зайдіть у Дію.
- На головному екрані натисніть на Військові облігації.
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть та оплатіть.
- Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.
Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 🔍
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