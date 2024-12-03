На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації — Finance.ua

На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації Сьогодні 14:20

На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації

З 1 грудня на порталі цифрових послуг «Дія» відновлено можливість бронювання співробітників від мобілізації для критичних підприємств.

Про це повідомив міністр цифрової трансформаії, віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

Він додав, що на подання заяви йде лише 20 хвилин.

«Дія» сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам. Дані передаються напряму в реєстр «Оберіг». Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК", — вказано у дописі.

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За словами міністра, позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в додатку «Резерв+».

Для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час до кінця лютого 2025 року.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Міністерство економіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Міністерство вже оновило статус для перших семи підприємств за новими критеріями.

Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року — це крайній термін для оновлення критичності. Детальніше про нові правила читайте у статті за посиланням нижче:

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