На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації — Finance.ua
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На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації

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На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації
На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації
З 1 грудня на порталі цифрових послуг «Дія» відновлено можливість бронювання співробітників від мобілізації для критичних підприємств.
Про це повідомив міністр цифрової трансформаії, віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.
Він додав, що на подання заяви йде лише 20 хвилин.
«Дія» сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам. Дані передаються напряму в реєстр «Оберіг». Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК", — вказано у дописі.
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За словами міністра, позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в додатку «Резерв+».
Для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час до кінця лютого 2025 року.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Міністерство економіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. Міністерство вже оновило статус для перших семи підприємств за новими критеріями.
  • Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року — це крайній термін для оновлення критичності. Детальніше про нові правила читайте у статті за посиланням нижче:

Нові правила бронювання: що змінюється для підприємств та військовозобов’язаних

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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