Українські моряки зекономили понад 600 тисяч доларів завдяки новій послузі на порталі «Дія» — Finance.ua

Українські моряки зекономили понад 600 тисяч доларів завдяки новій послузі на порталі «Дія» Сьогодні 06:28 — Казна та Політика

Українські моряки зекономили понад 600 тисяч доларів завдяки новій послузі на порталі «Дія»

У жовтні 2024 року на порталі «Дія» запрацювала послуга, що дозволяє морякам уповноважити представника для отримання кваліфікаційних документів без паперових довіреностей і нотаріусів. Цією послугою скористалося вже понад 3 000 моряків. За два місяці роботи послуги було зекономлено понад 600 тисяч доларів на нотаріальних послугах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

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У міністерстві нагадали, що до запуску послуги морякам, які працюють на суднах за кордоном, необхідно було зробити паперову довіреність, перекласти її, засвідчити і так далі. Загальна вартість нотаріальних послуг для отримання одного кваліфікаційного документа сягала близько 200 $.

«За жовтень та листопад цього року оптимізованою послугою з уповноваження законного представника для отримання кваліфікаційних документів скористались більше 3000 моряків. Відтак лише за два місяці було зекономлено на нотаріальних послугах більше 600 000 $», — додали в пресслужбі відомства.

Щоб оновити робочі документи морякам, які працюють за кордоном, можна подати заяву онлайн на порталі Дія , а під час оформлення просто вказати дані представника, який отримуватиме готові документи в Україні.

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Уповноважити на отримання кваліфікаційних документів за допомогою порталу Дія можна будь-кого з довірених осіб: рідних, друзів чи просто знайомих. Одразу після друку кваліфікаційного документа на електронну пошту уповноваженого представника надійде лист з рішенням і згенерованим QR-кодом. Цей код дає можливість перевірити дані про представника та мінімізує ризик видачі кваліфікаційних документів по «підробним» довіреностям. Відповідно у представника має бути при собі документ, що посвідчує особу, та лист з QR-кодом.

Забрати готові документи можна в Адміністрації судноплавства, яка знаходиться в Києві, або в ДП «Моррічсервіс», представництва якого є в Києві та Одесі.

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