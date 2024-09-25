В Дію додали нову послугу для моряків — Finance.ua

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В Дію додали нову послугу для моряків

Особисті фінанси
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В Дію додали нову послугу для моряків
В Дію додали нову послугу для моряків
На порталі «Дія» розширили функціонал для моряків. Тепер, перебуваючи в рейсі, їм не доведеться звертатися до нотаріуса, аби призначити довірену особу, щоб забрати свої кваліфікаційні документи. Це значно зекономить їхні кошти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Морякам більше не треба особисто їхати до Адміністрації судноплавства, щоб отримати кваліфікаційні документи. Вони можуть на порталі Дія в кілька кліків визначити представника — і більше жодних паперових довіреностей та нотаріусів», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що кожен моряк завдяки новій опції зможе економити тисячі гривень і до тижня часу, які раніше витрачав на оформлення довіреності. Адже тепер усі процедури можна виконати самостійно онлайн чи з допомогою довіреної особи. Не треба повертатися з рейсу, щоб забрати документи.

Як працює послуга

Моряк повинен подати на порталі Дія заяву про присвоєння звання або підтвердження кваліфікації. У ній необхідно вказати дані про особу, яка отримає готові документи за нього.
Після друку кваліфікаційного документа на електронну пошту представника надійде лист з рішенням, де є QR-код.
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Довірена особа моряка повинна прийти до Адміністрації судноплавства, показати QR-код та документ, який посвідчує її особу, і отримати кваліфікаційні документи.
У разі відмови комісія надішле лист з поясненням причини.
Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» для моряків рядового складу з’явилася можливість отримати кваліфікаційні документи, що підтверджують професійну підготовку та право працювати на суднах у національних та міжнародних водах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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