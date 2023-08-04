Українські моряки тепер можуть складати кваліфікаційні іспити в Польщі — Finance.ua

Українські моряки тепер можуть складати кваліфікаційні іспити в Польщі Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Українські моряки тепер можуть складати кваліфікаційні іспити в Польщі

В Польщі відкрився простір, де українські моряки зможуть скласти іспити CES 6.0 на підтвердження кваліфікацій та присвоєння звання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Простір MRS in Poland дає можливість кадетам та випускникам українських морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, підтвердити кваліфікацію з метою присвоєння звання за допомогою іспиту та отримати перший робочий диплом.

У відомстві підкреслюють, що складання іспиту з використанням міжнародно визнаної системи комп’ютерного тестування CES 6.0 є єдиною офіційною умовою для підтвердження кваліфікації з метою присвоєння звання.

З 2 серпня розпочато прийом заяв на проходження тестів у Варшаві, в приміщеннях, обладнаних за всіма стандартами. На іспиті присутній член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення ознайомлює моряка з результатами та видає сертифікат. Оформлення результатів відбувається автоматично без втручання людського фактору, що унеможливлює корупційну складову.

Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами — для цього достатньо направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або держпідприємство «Моррічсервіс».

Також у міністерстві анонсували запуск подачі заяви на іспит засобами порталу держпослуг «Дія». Нагадаємо, що про початок бета-тестування цієї функції було оголошено ще наприкінці червня. В березні ж кваліфікаційна комісія моряків у складі Адміністрації судноплавства розпочала роботу в Одесі.

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