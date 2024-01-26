Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень — Finance.ua
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Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень

Казна та Політика
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Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень
Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень
Українські моряки тепер можуть скористатися онлайн-сервісом електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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Згідно з повідомленням, цей сервіс синхронізований з «Дією» і верифікує особу через «Дія.Підпис».
Для того щоб скористатися сервісом, необхідно дотримуватися такого алгоритму:
  • моряку необхідно перейти за посиланням:
Київ — https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/kiyiv
Одеса — https://marad.gov.ua/ua/e-cherga/odesa
  • підтвердити особу з «Дія.Підписом»;
  • вибрати послугу та час;
  • отримати талон.
Також система дозволяє відстежувати, хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка — ця послуга надається виключно за особистої присутності.
Інтеграція електронної черги для моряків з «Дією» є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати цю процедуру до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити її максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.
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Наразі на порталі «Дія» морякам доступні три послуги — за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.
Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наразі в розробці перебувають і інші послуги для моряків. Він зазначив, що у найближчі місяці на порталі «Дія» можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки.
За матеріалами:
Діло
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