Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень — Finance.ua

Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Для українських моряків відкрили електронний запис для оформлення посвідчень

Українські моряки тепер можуть скористатися онлайн-сервісом електронної черги, завдяки якому можна записатися та отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Згідно з повідомленням, цей сервіс синхронізований з «Дією» і верифікує особу через «Дія.Підпис».

Для того щоб скористатися сервісом, необхідно дотримуватися такого алгоритму:

моряку необхідно перейти за посиланням:

підтвердити особу з «Дія.Підписом»;

вибрати послугу та час;

отримати талон.

Також система дозволяє відстежувати, хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка — ця послуга надається виключно за особистої присутності.

Інтеграція електронної черги для моряків з «Дією» є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати цю процедуру до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити її максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.

Наразі на порталі «Дія» морякам доступні три послуги — за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наразі в розробці перебувають і інші послуги для моряків. Він зазначив, що у найближчі місяці на порталі «Дія» можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки.

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