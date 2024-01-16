Як ФОПу сплатити ЄСВ в «Дії» — інструкція — Finance.ua
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Як ФОПу сплатити ЄСВ в «Дії» — інструкція

Особисті фінанси
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Як ФОПу сплатити ЄСВ в «Дії» — інструкція
Як ФОПу сплатити ЄСВ в «Дії» — інструкція
Українські фізосиби-підприємці (ФОПи) до 19 січня повинні сплати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за IV квартал 2023 року (жовтень-грудень).
Про це нагадують у «Дії».
«19 січня дедлайн сплати Єдиного соціального внеску за IV квартал 2023 року. З Дією сплачуйте податки за секунди — за місяць чи квартал, у смартфоні чи на комп’ютері, в Україні чи за кордоном. Послуги автоматизовані. Дія підтягне актуальні реквізити й дані та сформує рахунок на оплату. Послуга доступна в застосунку і на порталі Дія», — сказано в повідомленні.
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Мінімальний розмір податку становить 4422 грн за 3 місяці, або 1474 грн за 1 місяць.

Як сплатити податки ФОП у застосунку:

1. Зайдіть у Дію та натисніть «Сервіси», а потім «Податки»
2. Виберіть «Сплата податків та зборів».
3. Оберіть податок та період, за який сплачуєте.
4. Натисніть «Сплатити».
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року ФОПи всіх груп можуть подавати декларацію за попередній рік.

Терміни для ФОП першої та другої груп:

  • річний звіт до 29 лютого;
  • ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
  • Єдиний податок за січень до 19 січня: 1 група — 302,80 грн, 2 група — 1420 грн.

Терміни для ФОП третьої групи:

  • річний звіт по 5% до 9 лютого;
  • ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
  • Єдиний податок за 4 квартал до 19 лютого (жовтень-грудень).

Довідка Finance.ua:

  • з 1 січня 2024 року в Україні підвищили ставку єдиного податку для ФОПів;
  • так, мінімальний ЄСВ становить 1562 грн за місяць, або 4686 грн за квартал — це 22% від мінімальної заробітної плати.
  • максимальний розмір визначено у 22% від 15 мінімальних зарплат. І він становить: 23 430 грн — за місяць; 70 290 грн — за квартал.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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