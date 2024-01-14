Податкова декларація: з яких доходів платник податку може її не подавати — пояснення ДПС — Finance.ua
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Податкова декларація: з яких доходів платник податку може її не подавати — пояснення ДПС

Особисті фінанси
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Податкова декларація: з яких доходів платник податку може її не подавати — пояснення ДПС
Податкова декларація: з яких доходів платник податку може її не подавати — пояснення ДПС
При отриманні певних доходів у платника податку не виникає обов’язок щодо подання податкової декларації.
Про це нагадали в Головному управлінні ДПС у Київській області.

З яких доходів можна не подавати податкову декларацію

У зв’язку з початком кампанії декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року, нагадаємо, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації виконано і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував:
  • доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Податковим кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
  • доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
  • доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.
Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.
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У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.

Як змінилися розміри податків для ФОП у 2024 році

ФОП першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня — 302,8 грн), другої групи — 20% від мінімальної зарплати (1420 грн).
Для ФОП третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% — для неплатників ПДВ, 3% — для платників ПДВ.
ФОП також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зріс до 1562 грн із січня та 1760 грн — з квітня.
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За матеріалами:
НВ
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