З нового року вводиться нова форма податкової декларації — Finance.ua

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З нового року вводиться нова форма податкової декларації

Казна та Політика
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З нового року вводиться нова форма податкової декларації
З нового року вводиться нова форма податкової декларації
З 1-го січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.
Про це пише сайт «Вголос» з посиланням на управління інформаційної взаємодії податкової Львівщини.
Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків — фізичних осіб, що з 01.01.2024 вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.

Що змінюється

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.
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Водночас, сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11 010 500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».
Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами.
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Нагадаємо, в Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності.
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За матеріалами:
Вголос
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