З нового року вводиться нова форма податкової декларації — Finance.ua

З нового року вводиться нова форма податкової декларації Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

З нового року вводиться нова форма податкової декларації

З 1-го січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.

Про це пише сайт «Вголос» з посиланням на управління інформаційної взаємодії податкової Львівщини.

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків — фізичних осіб, що з 01.01.2024 вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.

Що змінюється

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Читайте також НАЗК відкрило реєстр декларацій

Водночас, сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11 010 500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами.

Читайте також Скільки декларацій подали держслужбовці в Україні за 2022 і 2023 рік

Нагадаємо, в Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Вголос За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.