Українським ФОПам готують нові податки: перші подробиці — Finance.ua

Українським ФОПам готують нові податки: перші подробиці Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Українським ФОПам готують нові податки: перші подробиці

В Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності. Щоправда, відбудеться така реформа не найближчим часом.

Про план йдеться у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку затвердив Кабінет Міністрів 27 грудня. Подробиці документу розкрив перший заступник глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

Згідно з пропозиціями Кабміну, юридичні особи з 3-ї та 4-ї групи «спрощенки» в результаті реформи взагалі не зможуть перебувати на спрощеній системі. Ставки їхніх податків поступово збільшуватимуть до рівня звичайного податку на прибуток.

Що стосується безпосередньо ФОПів, то другу та третю групу фізосіб-підприємців об'єднають в одну. Податкові ставки будуть різними — від 3% для торгівлі до 17% для деяких послуг. Підніматимуть їх поступово. Також для таких ФОПів буде обов’язковим використання РРО (класичного чи програмного).

ФОПами 1-ї групи зможуть стати підприємці обмеженого переліку видів діяльності. Також для них застосовуватиметься податок із отриманого доходу, а не фіксований.

Для фермерів-фізособ 4-ї групи базу оподаткування буде розширено. Це відбудеться одночасно зі стартом оподаткування на основі масової оцінки землі, що передбачає урядовий план.

Крім того, для всіх ФОПів зміняться деякі формальні процедури. Наприклад, реєстрація та закриття ФОПу відбуватиметься з автоматичним відкриттям або закриттям банківського рахунку без окремої процедури реєстрації.

«Це довга перспектива, вона (реформа. — Ред.) не розпочнеться прямо зараз. Сам документ передбачає поетапні зміни з 2025 по 2027 рік. І ще мають закінчити заплановані у стратегії зміни щодо адміністрування», — додав Железняк.

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Нагадаємо, раніше глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев уже попереджав, що в Україні необхідно змінювати систему єдиного податку для ФОПів. Зараз замість стимулювати малий бізнес до розвитку, єдиний податок дозволяє ухилятися від оподаткування, пояснював нардеп.

За словами Гетманцева, розробляючи зміни в системі оподаткування, потрібно брати приклад із країн, які вже пройшли шлях, який має пройти Україна. Це насамперед східноєвропейські країни, наприклад, Польща.

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