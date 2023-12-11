НАЗК відкрило реєстр декларацій — Finance.ua

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НАЗК відкрило реєстр декларацій

Казна та Політика
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НАЗК відкрило реєстр декларацій
НАЗК відкрило реєстр декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
«10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», — сказано в повідомленні.
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Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.
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При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Повний публічний доступ до Реєстру НАЗК відкриє після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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