Фриланс у 2026 році: які послуги втрачають попит через ШІ

На українському фрилансі скорочується кількість замовлень на переклади та інші типові завдання, тоді як AI-відео й технічні спеціалізації залучають більше клієнтів. Дослідження Freelancehunt показало, як за дев’ять місяців 2026 року змінилися попит і бюджети в різних категоріях.

Де бюджети зросли найбільше

За січень — вересень 2026 року медіанний чек у категорії «Переклад текстів» подвоївся порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Водночас кількість проєктів скоротилася на 63,5%.

Серед напрямків, де також помітно подорожчали замовлення, — монтаж і дизайн сайтів.

У Freelancehunt пояснюють цю тенденцію автоматизацією рутинних завдань. Короткі переклади та базову обробку відео замовники дедалі частіше виконують самостійно за допомогою AI-інструментів. На фриланс натомість передають складніші роботи: локалізацію програмного забезпечення, переклад юридичних документів, художні тексти, експертну перевірку результатів AI, повноцінний відеопродакшн і складну анімацію.

Змінюється і робота дизайнерів. Генеративні інструменти пришвидшують створення прототипів сайтів, тому більше уваги приділяють UI/UX-логіці, індивідуальному дизайну та реалізації проєктів під ключ.

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Подібні зміни відбуваються у відеовиробництві. AI-відео поступово виходить за межі експериментів і стає інструментом для комерційної реклами, кінематографічних роликів і цифрових аватарів.

Водночас збільшення чека не означає, що весь ринок зростає. У категорії перекладів медіанний бюджет міг підвищитися значною мірою через зникнення найдрібніших замовлень. Коли прості завдання виконують за допомогою AI, у статистиці залишаються складніші та дорожчі проєкти.

У Freelancehunt зазначають, що бізнес дедалі більше цінує не виконання окремих операцій, а комплексні рішення, професійну експертизу та відповідальність за кінцевий результат.

Які напрямки набирають популярності

Найшвидше кількість замовлень зростає в AI-відео, рекрутингу та консультуванні. За даними Freelancehunt, у січні — вересні 2026 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року показники змінилися так:

AI-відео: кількість проєктів зросла на 26,3%;

рекрутинг: на 19,1%;

консультування: на 13,8%.

AI-відео демонструє зростання одразу за двома показниками. Кількість замовлень у цій категорії збільшилася на 26,3%, а медіанний чек — на 26,6%. Тобто бізнес частіше звертається до таких фахівців, а вартість проєктів також зростає.

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У Freelancehunt наголошують: поява нових AI-спеціалізацій не обов’язково означає скорочення потреби в людській праці. Автоматизація створює нові завдання для спеціалістів, а попит на традиційні професійні послуги зберігається.

Які послуги втрачають попит

Найбільше скорочення кількості проєктів спостерігається в категоріях, де результат можна відносно легко автоматизувати. Йдеться, зокрема, про:

переклади,

базовий копірайтинг,

шаблонну верстку.

Типові тексти та нескладні завдання бізнес дедалі частіше виконує самостійно за допомогою AI-інструментів. Через це потреба замовляти такі послуги окремо зменшується.

Водночас це не обов’язково означає зникнення відповідних професій. Змінюється характер роботи, за яку клієнти готові платити. Замість простого перекладу замовнику може бути потрібна локалізація, замість окремого тексту — контент для конкретної бізнес-мети, а замість шаблонної верстки — готове цифрове рішення.

Фахівці Freelancehunt вважають, що ринок поступово відходить від оплати за окрему операцію на користь комплексного результату. Більше значення мають перевірка, адаптація та інтеграція виконаної роботи.

Де на фрилансі найбільші бюджети

Найвищі середні бюджети проєктів зосереджені в технічних спеціалізаціях. За даними Freelancehunt, перше місце посідає категорія «Криптовалюта і blockchain» із середнім бюджетом 17 472 грн.

До десяти категорій із найбільшими середніми бюджетами переважно входять напрямки, пов’язані з розробкою, програмуванням, автоматизацією та CRM-рішеннями. Також до рейтингу потрапив дизайн інтер’єрів.

При цьому різниця між лідером і категорією, яка посіла десяте місце, не надто велика. У напрямку «Розробка ботів» середній бюджет становить 14 826 грн. Це приблизно на 18% менше, ніж у категорії «Криптовалюта і blockchain».

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За оцінкою Freelancehunt, такі результати свідчать про попит на широкий спектр технологічних рішень, а не лише на одну популярну спеціалізацію. Водночас бюджет конкретного замовлення залежить від його обсягу, складності та вимог клієнта.