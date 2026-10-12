Кожен сьомий айтівець має другу роботу: скільки заробляють

У 2026 році додаткову зайнятість мають близько 14% ІТ-фахівців. Для порівняння, у 2023 році таких було 8%. За цей час змінився й найпопулярніший формат підробітку: якщо у 2023−2025 роках переважав парттайм, то тепер на першому місці — друга робота на повній зайнятості. Водночас частка тих, хто додатково працює на фрилансі, дещо скоротилася.
За місцем проживання різниця також помітна: за кордоном другу роботу мають 17,1% айтівців, а в Україні — 12,8%. Особливо відрізняється частка тих, хто працює на двох фултаймах: 10% за кордоном проти 6% в Україні.
Водночас формат додаткової зайнятості залежить від спеціалізації. Серед дизайнерів найбільша частка тих, хто фрилансить, — 15%. У системних адміністраторів переважає друга фултайм-робота в ІТ — 14%. Серед DevOps/SRE майже однакові частки припадають на додаткову повну та часткову зайнятість — 10% і 9% відповідно.
Найрідше другу роботу мають фахівці з продажів (9,3%), проджект-менеджери (9,4%) та HR-спеціалісти (9,6%). Маркетологи, дизайнери й аніматори, а також фахівці з Brand, PR та Content частіше обирають фриланс.
Серед фахівців із додатковою зайнятістю трохи більша частка людей із досвідом від 10 років, ніж серед тих, хто має лише одну роботу: 32% проти 28%. Водночас серед айтівців без додаткової роботи частіше трапляються початківці: 14% мають до двох років досвіду. Серед тих, хто поєднує кілька робіт, таких фахівців 10%.
Скільки заробляють айтівці з двома роботами
Медіанна зарплата ІТ-фахівців із додатковою зайнятістю становить $3500. Для тих, хто має лише одну роботу, цей показник дорівнює $2600.
Найвища медіанна зарплата серед айтівців із додатковою роботою — у тих, хто має парттайм в ІТ: $4000. Найнижча — у тих, хто додатково працює на фрилансі, — $2500. Зокрема, це пов’язано з тим, що більшість фрилансерів у вибірці — дизайнери.
У деяких спеціалізаціях різниця в доходах між фахівцями з однією та кількома роботами особливо помітна:
DS/AI/ML/Data Engineering: медіанна зарплата фахівців без додаткової роботи — $3000, а тих, хто має другу фултайм-роботу, — $8200.
Analytics: за однієї роботи медіанна зарплата становить $2100, а за додаткової зайнятості на парттаймі — $4000.
Software Engineering & Architecture: фахівці з однією роботою отримують медіанно $3420, а ті, хто має другу фултайм- або парттайм-роботу, — $4900−5000.
У дизайнерських спеціалізаціях ситуація інша. Попри те, що дизайнери часто мають додаткову роботу на фрилансі або фултаймі, їхні зарплати залишаються серед найнижчих. У категорії Graphic/Motion/Web/Other Design медіанна зарплата становить $1600 загалом і $1800 серед тих, хто має додаткову зайнятість. До спеціалізацій із нижчими зарплатами також належать системні адміністратори та HR-фахівці.
Скільки годин на тиждень працюють айтівці з додатковою зайнятістю
Половина ІТ-фахівців із другою роботою працює від 35 до 45 годин на тиждень. Ще 26% витрачають на роботу 45−60 годин, а 8% — понад 60 годин.
При цьому додаткова часткова зайнятість може забирати більше часу, ніж друга робота на повний день. Серед айтівців, які працюють на фултаймі, 55% витрачають на нього 35−45 годин на тиждень. Серед тих, хто має парттайм, таких 48%.
Водночас близько третини айтівців із додатковою роботою на парттаймі працюють 45−60 годин на тиждень. Для порівняння, серед тих, хто додатково фрилансить, таких 27%, а серед працівників із другою фултайм-зайнятістю — 23%.
Ті, хто працює понад 60 годин на тиждень, найчастіше мають другу роботу на фултаймі або парттаймі.