Протерміноване посвідчення водія та штрафи: коли доведеться складати іспити
Чи можна їздити з протермінованим посвідченням
Як кількість штрафів впливає на обмін
- якщо за цей період було не більше двох порушень, посвідчення можна обміняти без повторного складання теоретичного та практичного іспитів;
- чкщо ж водій має три або більше порушень, для отримання нового посвідчення потрібно успішно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.
- 15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
- 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
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