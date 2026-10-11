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Протерміноване посвідчення водія та штрафи: коли доведеться складати іспити

Особисті фінанси
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Водій за кермом авто
Водій за кермом авто, Фото: magnific
Під час воєнного стану водії-початківці можуть керувати автомобілем в Україні навіть після завершення дворічного строку дії першого посвідчення. Однак на необхідність повторного складання іспитів впливає кількість порушень, скоєних водієм протягом перших двох років.
Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Чи можна їздити з протермінованим посвідченням

Під час дії воєнного стану та ще протягом року після його скасування водіям дозволено керувати транспортним засобом за наявності вперше виданого посвідчення водія, навіть якщо строк дії документа вже завершився.
Водночас, як наголошують фахівці, це правило працює лише в Україні. Якщо ви плануєте керувати транспортним засобом за кордоном, посвідчення необхідно обовʼязково обміняти на чинне.

Як кількість штрафів впливає на обмін

Під час обміну вперше виданого водійського посвідчення враховують кількість адміністративних правопорушень, вчинених протягом дворічного терміну з дня видачі документа:
  • якщо за цей період було не більше двох порушень, посвідчення можна обміняти без повторного складання теоретичного та практичного іспитів;
  • чкщо ж водій має три або більше порушень, для отримання нового посвідчення потрібно успішно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Однак порушення, скоєні вже після завершення дворічного строку дії першого посвідчення, під час його обміну не враховуються.
До цього Finance.ua зазначав, що в Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Відтепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу.
Строк дії залежатиме від відкритої категорії транспортного засобу:
  • 15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
  • 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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