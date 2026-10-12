Робота в нічний час: скільки мають доплачувати працівникам

За кожну годину, відпрацьовану в нічний час, роботодавець зобов’язаний виплачувати доплату в розмірі не менше 20% годинної тарифної ставки або посадового окладу.

Робота в нічний час передбачає особливі умови оплати та законодавчі гарантії для працівників. Роботодавці зобов’язані дотримуватися встановлених вимог, зокрема виплачувати доплату за кожну годину роботи вночі та враховувати обмеження щодо залучення окремих категорій працівників.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Які години вважаються нічним часом

Згідно зі статтею 54 Кодексу законів про працю України, нічним вважається час із 22:00 до 06:00.

У мирний час тривалість нічної зміни скорочується на одну годину порівняно з денною без зменшення заробітної плати. Однак під час воєнного стану правило про скорочення нічної зміни на одну годину тимчасово не застосовується.

Водночас скасування такого скорочення не впливає на право працівників отримувати додаткову оплату за роботу вночі.

Скільки доплачують за роботу в нічний час

Оскільки нічна праця пов’язана з підвищеним навантаженням на організм, за неї передбачена додаткова оплата.

За кожну годину, відпрацьовану в нічний час, роботодавець зобов’язаний виплачувати доплату в розмірі не менше 20% годинної тарифної ставки або посадового окладу.

Конкретний розмір доплати визначається генеральною, галузевими угодами та колективним договором підприємства. Він може бути вищим за встановлений мінімум.

Зокрема, колективні договори багатьох підприємств передбачають доплати за нічну роботу в розмірі 25%, 35% або навіть 40%.

При цьому роботодавець не має права встановлювати доплату нижче 20%, зокрема й під час воєнного стану.

Кому заборонено працювати вночі

Для захисту здоров’я окремих категорій працівників законодавством установлені обмеження щодо залучення до нічної праці.

Зокрема, робота в нічний час заборонена для вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, осіб молодше 18 років, а також інших категорій працівників, визначених законодавством.

Хто може працювати вночі лише за власною згодою

Окремі категорії працівників можуть залучатися до роботи в нічний час лише за добровільною письмовою згодою.

Йдеться про осіб з інвалідністю, якщо нічна праця не суперечить медичним рекомендаціям, а також матерів, які мають дітей віком від одного до трьох років.

Чи можуть покарати за відмову від нічної роботи

У Держпраці наголошують, що відмова працівників, на яких поширюються зазначені законодавчі обмеження та гарантії, від роботи в нічний час не вважається порушенням трудової дисципліни.