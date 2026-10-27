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Опалювальний сезон стартував: як та коли нарахують субсидію за жовтень

Особисті фінанси
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Опалювальний сезон стартував: як та коли нарахують субсидію за жовтень
Опалювальний сезон стартував: як та коли нарахують субсидію за жовтень
Житлову субсидію на оплату опалення розраховують відповідно до встановленого опалювального сезону, який триває з 16 жовтня до 15 квітня включно. Тому за жовтень допомогу нарахують лише за частину місяця.
Про це нагадує Пенсійний фонд України.

За які послуги надають субсидію

До послуг, на які надається житлова субсидія, додаються послуги з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення.
Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, житлова субсидія на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Як нарахують субсидію за жовтень

У жовтні житлову субсидію на оплату опалення розрахують за 16 днів із 16 до 31 жовтня включно. При цьому кількість днів, протягом яких послуга фактично надавалася, на такий розрахунок не впливає.
Житлову субсидію виплачують у поточному місяці за попередній. Відповідно, кошти за жовтень одержувачі отримають у листопаді.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що розмір житлової субсидії залежить від сукупного доходу домогосподарства. Під час розрахунку враховують зарплату, пенсію, соціальні виплати та інші надходження, а період, за який беруть доходи, залежить від часу призначення допомоги.
Також ми писали, що для більшості громадян житлову субсидію на опалювальний сезон 2026−2027 років перерахують автоматично. Також автоматично визначать її розмір для домогосподарств, у яких у неопалювальний період субсидія становила 0 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
СубсидіїЖитлові субсидії
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