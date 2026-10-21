Як розраховують субсидію на опалювальний сезон: ПФУ пояснює на прикладах
За який період враховують доходи для призначення субсидії
- у разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону — за III і IV квартали попереднього календарного року;
- у разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону — I і II квартали поточного календарного року;
- при призначенні житлової субсидії не з початку опалювального (або неопалювального) сезону — два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.
Які доходи враховують під час розрахунку субсидії
- заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі, що залишається після сплати військового збору;
- пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
- стипендія (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);
- соціальні виплати (крім тих, що не враховуються відповідно до законодавства);
- допомога по безробіттю, страхові виплати;
- грошові перекази, отримані із-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- інші доходи, відомості про які отримано від ДПС, а також задекларовані особою доходи, інформація про які відсутня в ДПС.
Як враховують пенсію під час розрахунку субсидії
- розмір нарахованої пенсії за серпень поточного року — при призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону (з жовтня);
- розмір нарахованої пенсії за березень поточного року — при призначенні житлової субсидії з початку неопалювального сезону (з травня);
- розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія — при призначенні житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону.
Які виплати враховують у фактично отриманому розмірі
- компенсація за надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства або щомісячна компенсаційна виплата, призначена непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи;
- стипендія;
- допомога по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;
- державна допомога при народженні (усиновленні) дитини;
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Як розраховують субсидію: приклади
Приклад 1. Людина перейшла із соціальної допомоги на пенсію
Приклад 2. Людина працює та отримує пенсію
Приклад 3. Людина припинила працювати після виходу на пенсію
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