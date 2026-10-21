Як розраховують субсидію на опалювальний сезон: ПФУ пояснює на прикладах

Розмір житлової субсидії залежить від сукупного доходу домогосподарства. Під час розрахунку враховують зарплату, пенсію, соціальні виплати та інші надходження, а період, за який беруть доходи, залежить від часу призначення допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

За який період враховують доходи для призначення субсидії

Період розрахунку середньомісячного сукупного доходу залежить від того, коли призначають житлову субсидію:

у разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону — за III і IV квартали попереднього календарного року;

у разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону — I і II квартали поточного календарного року;

при призначенні житлової субсидії не з початку опалювального (або неопалювального) сезону — два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.

Які доходи враховують під час розрахунку субсидії

До середньомісячного сукупного доходу домогосподарства включаються:

заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі, що залишається після сплати військового збору;

пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

соціальні виплати (крім тих, що не враховуються відповідно до законодавства);

допомога по безробіттю, страхові виплати;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, відомості про які отримано від ДПС, а також задекларовані особою доходи, інформація про які відсутня в ДПС.

Як враховують пенсію під час розрахунку субсидії

Для пенсіонерів застосовують окремі правила. Під час визначення доходу враховують розмір нарахованої пенсії за певний місяць:

розмір нарахованої пенсії за серпень поточного року — при призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону (з жовтня);

розмір нарахованої пенсії за березень поточного року — при призначенні житлової субсидії з початку неопалювального сезону (з травня);

розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія — при призначенні житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Які виплати враховують у фактично отриманому розмірі

Окремі види доходів враховують у сумі, яку людина фактично отримала. До них належать:

компенсація за надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства або щомісячна компенсаційна виплата, призначена непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи;

стипендія;

допомога по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

державна допомога при народженні (усиновленні) дитини;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Розрахунок середньомісячної суми цих видів доходів проводиться шляхом ділення їх загальної суми за період, за який враховуються доходи, на кількість місяців, протягом яких її отримано.

Як розраховують субсидію: приклади

Приклад 1. Людина перейшла із соціальної допомоги на пенсію

Особа, яка проживає в житловому приміщенні сама, звернулась за призначенням житлової субсидії в травні 2026 року. Пенсію за віком їй призначено з березня 2026 року. З січня 2025 року по лютий 2026 року особа отримувала державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державна соціальна допомога).

Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї при призначенні житлової субсидії з травня 2026 року здійснюється за період III-IV квартали 2025 року. В цей період особа отримувала державну соціальну допомогу у розмірі 2 361 грн щомісяця.

При призначенні житлової субсидії з травня 2026 року середньомісячний сукупний дохід враховується у фактично отриманому розмірі 2 361 грн.

При автоматичному розрахунку житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2026 року обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї здійснюється за період I-IІ квартали 2026 року.

У цей період особа отримувала: у січні — лютому державну соціальну допомогу у розмірі 2 595 грн щомісяця, в березні-червні пенсію. Розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року — 3 500 грн.

При розрахунку житлової субсидії з жовтня 2026 року такій особі середньомісячний сукупний дохід сім’ї буде розраховано наступним чином:

(2 595 + 2 595 + 3 500 + 3 500 + 3 500 + 3 500) / 6 = 3 198,33 грн.

Тобто за місяці, в яких особа отримувала державну соціальну допомогу, враховується фактично отриманий розмір такої допомоги, а за місяці, в яких особа отримувала пенсію, — враховується розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Приклад 2. Людина працює та отримує пенсію

Особа, яка проживає в житловому приміщенні сама, звернулась за призначенням житлової субсидії у жовтні 2026 року. Особі у червні 2026 року призначено пенсію за віком, але вона продовжує працювати.

При призначенні житлової субсидії такій особі з жовтня 2026 року середньомісячний сукупний дохід сім’ї враховується за період I-IІ квартали 2026 року, а пенсія — за серпень.

Особа отримувала у січні-червні заробітну плату у розмірі 6 200 грн щомісяця, і з червня — ще і пенсію. Розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року — 3 100 грн.

При розрахунку житлової субсидії з жовтня 2026 року такій особі середньомісячний сукупний дохід сім’ї буде розраховано наступним чином:

(6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200 + 6 200) / 6 + 3 100 = 9 300,00 грн.

Приклад 3. Людина припинила працювати після виходу на пенсію

Особа, яка проживає в житловому приміщенні сама, звернулась за призначенням житлової субсидії у жовтні 2026 року. Особа не працює, пенсію за віком їй призначено у червні 2026 року.

У січні-травні особа працювала, розмір заробітної плати — 9 000 грн щомісяця, і з червня призначено пенсію. Розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року — 5 100 грн.

При розрахунку житлової субсидії з жовтня 2026 року такій особі до середньомісячного сукупного доходу враховується лише розмір нарахованої пенсії за серпень, тобто 5 100 грн.