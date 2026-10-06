ПФУ у жовтні перерахує субсидії на новий опалювальний сезон, але частині людей треба подати заяву

Для призначення житлової субсидії подаються заява та декларація

Для більшості громадян житлову субсидію на опалювальний сезон 2026−2027 років перерахують автоматично. Також автоматично визначать її розмір для домогосподарств, у яких у неопалювальний період субсидія становила 0 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

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Як розраховуватимуть субсидію

Розмір житлової субсидії розрахують з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. Її розмір залежить від кількості членів домогосподарства, їхніх доходів, переліку та вартості житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

За який період враховують доходи

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026−2027 років враховуватимуть доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Пенсію враховуватимуть у розмірі нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Звернутися за призначенням житлової субсидії потрібно громадянам, які планують отримати її вперше.

Також звернутися мають ті, хто раніше отримував субсидію, але станом на 1 жовтня в домогосподарстві відбулися зміни:

у складі зареєстрованих осіб;

у складі сім’ї члена домогосподарства;

у переліку житлово-комунальних послуг.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена, зокрема, через наявність заборгованості, яка вже погашена / оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Які документи потрібні

Для призначення житлової субсидії подаються заява та декларація. Залежно від обставин можуть знадобитися й інші документи, наприклад:

договір найму (оренди) житла — якщо заявник проживає в орендованому житлі;

копія договору про реструктуризацію заборгованості — якщо є заборгованість і укладено відповідний договір;

довідка ВПО — якщо внутрішньо переміщена особа звертається за субсидією за місцем фактичного проживання.

Як подати документи

Документи на призначення житлової субсидії можна подати одним із таких способів:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;

надіслати документи поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи можна подати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг або «Портал Дія».

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидію призначать з початку опалювального періоду (з 1 жовтня). Якщо звернення надійде пізніше, субсидію буде призначено з місяця звернення.