Скасування субсидії: чому це може статися з вами, та як її поновити

Домогосподарства, які не можуть самостійно оплатити житлово-комунальні послуги через низькі доходи, мають право на отримання субсидії від держави.

На рішення про надання коштів напряму впливає дохід сім’ї. Допомогу призначає Пенсійний фонд, а повертати її не потрібно.

Однак є випадки, коли субсидію все ж можуть скасувати. При цьому навіть всю суму чи частину доведеться повернути. У якому разі це може статися — розберемося детальніше.

Почнемо з того, що з’ясуємо, на які комунальні послуги можна витратити призначені кошти. Субсидія надається на:

управління багатоквартирним будинком;

газо-, електро- та теплопостачання, гаряча і холодна вода, водовідведення;

вивезення побутових відходів та абонентське обслуговування;

придбання скрапленого газу чи твердого пального;

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Оформити допомогу можна як онлайн (на порталі «Дія»), так і офлайн (у відділенні ПФУ за місцем реєстрації або фактичного проживання). Споживачі можуть обрати спосіб, залежно від своїх потреб.

Оформити субсидію можна двома способами — через «Дію» та офлайн у ПФУ

Отримати субсидію можуть як українці, так й іноземці, які законно перебувають в нашій країні. Подати заяву на призначення допомоги мають право особи, які зареєстровані у квартирі чи будинку або ж проживають там на підставі договору оренди. Без такого договору мають право на виплати лише ВПО.

Також субсидію в Україні призначають неповнолітнім дітям, які залишилися без батьківської опіки, та недієздатним особам працездатного віку, над якими встановлено опіку.

Крім того, подати заявку на допомогу має право забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується. Однак до заяви доведеться додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Коли можуть скасувати субсидію?

Найчастіше виплату субсидій в Україні припиняють через порушення умов їхнього надання, зміни майнового стану отримувачів або ж через заборгованість.

В Пенсійному фонді називають п’ять найпоширеніших причин для скасування допомоги:

Зміна місця проживання отримувача. Придбання майна (квартири, будинку, авто, земельної ділянки) чи валюти на понад 50 тис. грн. Розміщення на депозиті в банку понад 100 тис. грн. Виявлення недостовірних відомостей про склад домогосподарства, членів їхніх сімей та їхній майновий стан; Смерть заявника.

Крім того, є й інші підстави для скасування субсидії. Серед них, наприклад, зміна соціального статусу членів домогосподарства, зміни у складі сім’ї заявника, отримання заявником або членом його сім’ї одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Зазвичай, у разі виникнення таких обставин отримувач субсидії зобов’язаний повідомити про них ПФУ протягом місяця. Якщо ж він цього не зробив, то Пенсійний фонд може позбавити виплат і навіть зобов’язати повернути їх. Якщо ж правил дотримано і про зміни повідомлено вчасно, то ПФУ в окремих випадках може ухвалити рішення залишити виплату допомоги конкретному домогосподарству.

Житлову субсидію також можуть скасувати, якщо за адресою є прострочена заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг понад 3 місяці. Сума заборгованості разом із цим має перевищувати 680 грн.

Коли повертати надміру виплачені суми і як це відбувається?

Процедура повернення коштів має певні особливості. Але спершу розберемося, за яких обставин отримувач повинен повернути кошти. Їх лише дві.

Якщо у заяві чи декларації була неправдива інформація і це вплинуло на встановлення права на субсидію, а її розмір в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень). Якщо людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на субсидії, протягом 30 днів від дня їхнього виникнення.

За яких обставин отримувач субсидії повинен повернути кошти?

Повернення коштів відбувається шляхом зменшення поточних виплат. Але, за законодавством, ПФУ не має права зменшити їх більш ніж на 20%.

Кошти також можуть вирахувати з призначених субсидій у майбутньому. Тобто у наступному періоді, коли домогосподарству призначать допомогу, з її суми утримають надміру виплачену житлову субсидію за минулий опалювальний сезон. Знову ж таки за принципом — не більше 20%.

А якщо отримувачі субсидій за кордоном?

Саме перебування українців за кордоном не є підставою для скасування чи відмови у наданні субсидії. Водночас право на допомогу можна втратити за певних обставин.

Якщо на момент подання заяви хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, його не враховують до складу цього домогосподарства. Соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на таких осіб не розраховуються та доходи їхні під час призначення субсидії не враховуються.

Водночас Кабмін визначив, що перебування особи за кордоном понад 60 днів у період воєнного стану та двох місяців після його припинення — не є підставою для відмови у призначенні субсидії домогосподарству загалом.

В ПФУ пояснили : це означає, якщо за кордоном перебувають не всі члени домогосподарства, то отримати допомогу можна. Тобто, якщо в Україні, за адресою на яку подається заявка, хтось проживає. Водночас, якщо вся сім’я виїхала за кордон (більш ніж за 60 днів до подання заявки), і квартира пустує, то отримати субсидію в такому разі неможливо.

Як уникнути проблем із субсидією та поновити виплати?

Запобігти неприємним ситуаціям з виплатами субсидій цілком реально, дотримуючись простих правил. Насамперед важливо вчасно повідомляти Пенсійний фонд про всі зміни, які за законодавством можуть вплинути на виплату субсидій. У деяких випадках, виплату справді можуть скасувати. Але, якщо приховати зміни, втратити її більш реально.

Наступне правило: час від часу перевіряйте інформацію про свою субсидію онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія». Будь-які зміни ви зможете побачити там.

Орієнтуйтесь лише на офіційні джерела інформації про соціальні виплати. Та не довіряйте неперевіреним телеграм-каналам чи даним з сумнівних веб-порталів. Це, як мінімум, заощадить ваші нервові клітини у випадку спірних ситуацій.

Загалом, якщо виникли питання чи якісь труднощі, безкоштовну консультацію завжди можна отримати, звернувшись на гарячу лінію Пенсійного фонду або ж у фізичне відділення.

Якщо ж субсидію все ж таки скасували, у деяких випадках її можна повернути. Діяти слід, з огляду на причину.

Якщо субсидію скасували, то її в деяких випадках можна повернути

Наприклад, якщо виплату забрали через борги, то потрібно повністю сплатити заборгованість та надати квитанцію до ПФУ. Ще варіант - укласти договір реструктуризації боргу та надати підтвердження цього до Пенсійного фонду. У випадку, якщо борг спірний, його можна оскаржити в суді та дочекатися ухвали.

Якщо ж змінився склад домогосподарства, соціальний статус його членів, змінилися доходи родини або виникли певні обставини, які впливають на призначення субсидії, потрібно також звернутися до ПФУ для уточнення даних і подання нової заяви на допомогу.

Подати паперову заяву можна в сільській / міській раді відповідної територіальної громади, а також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Важливо: ЦНАПи приймають документи для оформлення субсидії, але потім передають їх у Пенсійний фонд, який і ухвалює остаточне рішення щодо призначення.

Знадобитися можуть такі документи: заява, декларації про доходи і витрати членів домогосподарства, договір оренди (якщо житло орендоване), інші документи (що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації, місце перебування особи в інших областях у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання тощо).

Також, в окремих випадках, можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних послуг, акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства тощо.

Висновок

В Україні житлові субсидії отримують понад 2,5 млн домогосподарств. Скільки з цих заяв щороку скасовують — невідомо, бо ПФУ поки не ділиться такою статистикою. Однак, роботу в цьому напрямку точно проводять.

Наприклад, ПФУ віднедавна запровадив нові правила моніторингу доходу і проводить внутрішньосезонний автоматичний моніторинг у березні та серпні. Через цифрові реєстри фахівці визначають, на скільки змінився середньомісячний дохід домогосподарства порівняно з базовим періодом. Якщо доходи зросли чи зменшилися на 50%, то програма автоматично перераховує субсидію навіть посеред сезону. Зменшує, збільшує чи навіть скасовує, залежно від ситуації.