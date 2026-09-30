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Військовий облік на підприємствах: кого можуть оштрафувати на 59 500 грн

Казна та Політика
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Порушення у веденні військового обліку можуть бути виявлені під час перевірок
Порушення у веденні військового обліку можуть бути виявлені під час перевірок
За порушення правил ведення військового обліку для посадових осіб передбачені штрафи від 34 000 до 59 500 грн.
Міністерство оборони України наголошує на необхідності дотримання правил ведення персонального військового обліку на підприємствах.

Хто відповідає за порушення військового обліку

Відповідальність за порушення розподіляється так:
  • за неведення військового обліку — штрафують керівника підприємства;
  • за неналежне ведення — особу, відповідальну за облік (кадровика або штатного інспектора).
Кількість штрафів залежить від кількості постанов про адміністративне правопорушення. Якщо порушення виявлено під час перевірки, буде розгляд однієї адміністративної справи — відповідно буде один штраф за всі порушення.

Як проводять перевірки військового обліку на підприємствах

Порушення у веденні військового обліку можуть бути виявлені під час перевірок. Такі перевірки бувають планові й позапланові. Зазвичай їх здійснюють комісії, до складу яких можуть включатися представники ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Державної служби України з питань праці.
Про проведення планової перевірки підприємства обов’язково повідомляють за 10 днів до початку. Позапланові можуть проводитися без завчасного попередження.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Генеральному штабі ЗСУ впорядкували алгоритм дій під час звільнення військовослужбовців із військової служби. Усі чинні норми законодавства з цього питання звели в єдину практичну інструкцію.
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониВійськовий облік
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