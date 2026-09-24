Як звільнитися з військової служби: у Генштабі пояснили процедуру

У Генеральному штабі ЗСУ впорядкували алгоритм дій під час звільнення військовослужбовців із військової служби. Усі чинні норми законодавства з цього питання звели в єдину практичну інструкцію.

Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу лейтенант Володимир Молодій в коментарі Укрінформу.

«Станом на сьогодні у Генеральному штабі впорядкували алгоритм дій під час звільнення військовослужбовців із військової служби. Усі чинні норми законодавства щодо звільнення зі служби звели у єдину практичну інструкцію для посадових осіб, які беруть участь у процесі звільнення військовослужбовця. Цей документ систематизує послідовність дій посадових осіб військових частин, ТЦК та СП, закладів охорони здоров’я та інших учасників процесу, тобто визначає, хто і на якому етапі має виконати необхідні дії», — зазначив Молодій.

За його словами, головна мета — забезпечити єдиний підхід до організації звільнення й покращити взаємодію між усіма залученими структурами, а також надати військовослужбовцям краще розуміння, які документи необхідні для звільнення, які етапи передбачає процедура та які дії мають виконати відповідальні посадові особи.

Водночас речник наголосив, що затверджений Генштабом алгоритм «не встановлює нових підстав для звільнення, а лише нагадує, як діяти залежно від уже передбачених законодавством підстав».

Які етапи передбачає звільнення

Як пояснив Молодій, першочергово необхідно визначити підставу для звільнення військовослужбовця. Від цього залежать подальший порядок дій, перелік документів і необхідні процедури.

Далі потрібно зібрати та оформити документи й подати рапорт. Окремі документи можуть стосуватися військового обліку, забезпечення, стану здоров’я тощо.

Після цього військовослужбовець має пройти необхідні процедури. Залежно від підстави це може передбачати, зокрема, проходження ВЛК, оформлення документів для пенсійного забезпечення та інше.

Наступний крок — оформлення звільнення у військовій частині. Після цього військовий має отримати документи та інформацію, необхідну після звільнення, зокрема щодо подальших дій, пов’язаних із військовим обліком.

Заключним етапом є постановка на військовий облік у ТЦК та СП після звільнення.

«Після виключення зі списків особового складу військової частини потрібно у 5-денний термін прибути до ТЦК та СП і стати на військовий облік», — поінформував речник.

Куди військовому звертатися по допомогу

Молодій наголосив, що під час процедури звільнення кожен військовослужбовець може звертатися по поради та допомогу до різних структур.

Першочергово можна звернутися до командира, який може допомогти правильно оформити рапорт, пояснити загальний алгоритм і скерувати до відповідальних посадових осіб.

Також можна звернутися до служби персоналу, де супроводжуватимуть оформлення звільнення. Крім того, у відділенні цивільно-військового співробітництва фахівці поінформують про передбачені законодавством права, гарантії та пільги, в тому числі й після звільнення, а також забезпечать супровід до завершення процедури звільнення та виключення зі списків особового складу військової частини.

Якщо звільнення пов’язане зі станом здоров’я, то військовому варто звернутися до закладу охорони здоров’я, де вирішуються питання ВЛК, зазначив речник.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров раніше заявляв , що указ президента про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу з 2022 року або раніше, матиме пріоритет над укладеними контрактами. Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року. За його словами, механізм звільнення ґрунтуватиметься на двох основних критеріях: загальній тривалості служби з 2014 року та кількості бойових днів.