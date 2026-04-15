Військовим дозволять звільнятися зі служби, але масової демобілізації не буде — нардеп Сьогодні 11:34

Фото Генерального штабу Збройних Сил України

У Верховній Раді очікують від Міністерства оборони комплексний законопроєкт, який передбачатиме запровадження строкових контрактів із можливістю гарантованого відпочинку після служби. Водночас про масове звільнення військових наразі не йдеться.

Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі «Телеграфу».

За словами народного депутата, парламент очікує від Міністерства оборони комплексний документ, який має врегулювати низку питань. Йдеться, зокрема, про зменшення конфліктних ситуацій, удосконалення механізмів укладення контрактів, а також запровадження строкових контрактів.

Такі контракти передбачатимуть можливість звільнення зі Збройних сил щонайменше на один рік після завершення служби для відпочинку.

«Зараз м’яч на полі Міністерства оборони. Міністр оборони обіцяв, що у квітні ці проєкти будуть подані до парламенту і тоді ми з вами вже зможемо більш детально їх обговорювати», — сказав Веніславський.

Умови служби та обмеження

Він наголосив, що в умовах війни терміни служби можуть бути забезпечені лише через укладання строкових контрактів (два-три-п'ять років). Після ухвалення змін у законодавство військові, терміни контрактів яких закінчилися, матимуть право на гарантований відпочинок.

«Але говорити про масове звільнення зі Збройних сил, на превеликий жаль, ми зараз не можемо», — додав народний обранець.

Він погодився зі словами військової омбудсменки Ольги Решетилової про те, що обмеження строків служби є неможливим без посилення мобілізації. А заяви депутатів про те, що треба встановити строки служби звільнення в запас тих, хто служив, Веніславський вважає популізмом.

«Коли російська федерація нарощує чисельність своїх окупаційних військ, на початку 2025-го їх було 570 000, зараз понад 700 000, на цьому фоні давати надію для наших захисників, що буде забезпечено можливість звільнення в запас, це точно не щиро», — пояснив нардеп.

Мотивація до контрактної служби

Парламентар додав, що механізм через укладання контрактів, коли, наприклад, два роки відслужив і далі можеш рік бути у цивільному житті, має працювати. Якщо ми будемо мати чіткий термін служби за контрактом з такими умовами, то значна кількість людей призовного віку захоче їх укласти, впевнений Веніславський.

Нагадаємо, раніше Finanace.ua розповідав , що в Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем мобілізації та випадків самовільного залишення частини. Серед запропонованих рішень — активніше залучення іноземних громадян до служби у Збройних силах України. Комплексний план уже підготовлений і пройшов обговорення з командирами на фронті та військовими експертами. Наразі триває робота над окремими проєктами, які планують поступово представляти.

Раніше президент Володимир Зеленський також дав завдання міністру оборони розібратись з бусифікацією.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.