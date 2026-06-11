Кому з українців у Польщі потрібно актуалізувати дані PESEL UKR (терміни)
Кого це стосується
- отримали номер PESEL UKR без пред’явлення дійсного закордонного паспорта України;
- мають паспортний документ, строк дії якого закінчився;
- отримували PESEL UKR на підставі документа, строк дії якого був продовжений у встановленому порядку.
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