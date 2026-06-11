Кому з українців у Польщі потрібно актуалізувати дані PESEL UKR (терміни) Сьогодні 13:28 — Світ

Прапор Польщі

У зв’язку зі змінами до польського законодавства деяким громадянам України, які мають тимчасовий захист у Польщі, необхідно оновити дані в реєстрі PESEL UKR.

Про це пише inpoland

Кого це стосується

Вимога підтвердити особу до 31 серпня 2026 року стосується не всіх громадян України зі статусом UKR.

Оновити (актуалізувати) дані повинні ті громадяни України, які:

отримали номер PESEL UKR без пред’явлення дійсного закордонного паспорта України;

мають паспортний документ, строк дії якого закінчився;

отримували PESEL UKR на підставі документа, строк дії якого був продовжений у встановленому порядку.

Якщо під час оформлення PESEL UKR було пред’явлено чинний закордонний паспорт, який залишається дійсним, актуалізувати дані не потрібно.

За інформацією Міністерства цифровізації Республіки Польща, нові вимоги, переважно стосуються дітей та підлітків.

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