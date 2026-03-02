0 800 307 555
Міноборони планує активніше залучати іноземців до служби в ЗСУ для вирішення проблем мобілізації

Комплексний план щодо вирішення проблем із СЗЧ і мобілізацією
В Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем мобілізації та випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Серед запропонованих рішень — активніше залучення іноземних громадян до служби у Збройних силах України.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, повідомляє РБК-Україна.

Нові рішення та залучення іноземців

За словами Федорова, комплексний план уже підготовлений і пройшов обговорення з командирами на фронті та військовими експертами. Наразі триває робота над окремими проєктами, які планують поступово представляти.
Міністр зазначив, що йдеться про комплексний підхід до вирішення проблем, які накопичилися за роки повномасштабної війни.
«У нас є логіка запуску цих ініціатив, тому що це комплексна проблема. За чотири роки повномасштабної війни накопичилася велика кількість питань, які потрібно правильно розв’язати, щоб не підірвати обороноздатність країни та отримати практичний результат», — сказав він.
Одним із напрямів плану стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.
«Наш комплексний план щодо вирішення проблем із СЗЧ і мобілізацією включає рішення, які дозволять збільшити кількість іноземців в Україні та їхню участь у виконанні військових завдань», — повідомив міністр.

Терміни впровадження

Федоров зазначив, що конкретні кроки почнуть поступово оголошувати та впроваджувати найближчими місяцями.
«Найближчими місяцями ви побачите, як крок за кроком ми почнемо ухвалювати конкретні рішення. Ми вже приймаємо низку рішень щодо інших проблем, але паралельно моя особиста увага зосереджена саме на цьому питанні», — підкреслив він.
Нагадаємо, проблема мобілізації та самовільного залишення частин залишається однією з найскладніших для оборонного сектору. Раніше Михайло Федоров повідомляв, що близько 2 млн українців перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку.
Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявляв, що для українських військовослужбовців планують запровадити контракти з чітко визначеними строками служби та можливістю відстрочки після їх завершення. Ініціатива спрямована на поступовий перехід до контрактної армії.
За матеріалами:
РБК-Україна
