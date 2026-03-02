У ВР пояснили механізм індексації пенсій (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

У ВР пояснили механізм індексації пенсій (інфографіка)

З 1 березня проведено індексацію пенсій та страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121 (12,1%), що забезпечило підвищення розмірів відповідних виплат відповідно до чинного законодавства.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснив громадянам поважного віку механізм індексації пенсій та здійснення пенсійних виплат - дивіться інфографіку нижче.

Раніше ми писали , що показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсії, щороку підвищують. Його збільшують за спеціальною формулою: беруть 50% від зростання цін за минулий рік і 50% від зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (порівняно з попередніми трьома роками).

Саме на основі цього коефіцієнта і перераховують пенсії відповідно до закону.

Нагадаємо, що за 1 місяць до досягнення пенсійного віку українці повинні подати документи до Пенсійного фонду. Зробити це можна як особисто, так і онлайн через портал ПФУ.

При оформленні через сервісний центр, документи мають бути подані в оригіналах. При зверненні через вебпортал з накладенням КЕП, необхідно додати кольорові скан-копії чи фото.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.

