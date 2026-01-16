Міноборони розшукує 2 млн українців: Федоров розкрив деталі Сьогодні 17:43 — Особисті фінанси

Міноборони розшукує 2 млн українців: Федоров розкрив деталі

Наразі в розшуку Міністерства оборони перебувають 2 млн громадян України. Ще 200 тис. українців самовільно залишили свої військові частини, зазначив новий очільник Міноборони.

Про це сказав Михайло Федоров під час виступу у Верховній Радіє

Читайте також Рада призначила Федорова міністром оборони

«Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з „мінус“ 300 млрд, двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч в СЗЧ (самовільне залишення військової частини — ред). Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі», — заявив Федоров перед призначенням на посаду міністра оборони.

Офіс генпрокурора приховав дані про СЗЧ, оскільки ширення цих даних може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці.

«За» проголосували 277 нардепів. Нагадаємо, Верховна Рада 14 січня призначила Михайла Федорова міністром оборони України.«За» проголосували 277 нардепів.

Під час презентації своєї кандидатури на пост міністра оборони Михайло Федоров підкреслив свої досягнення у диджиталізації державних послуг на посаді міністра цифровізації та заявив, що на посаді міністра оборони вестиме роботу з цифровізації організації Збройних сил України та продовжуватиме постачати в армію нові та перевірені засоби для ведення воєнних дій — дрони, РЕБ, системи звʼязку Starlink.

Також Михайло Федоров заявив, що планує провести аудит територіальних центрів комплектування, Міноборони та Збройних сил України.

Він заявив, що питання щодо збільшення грошового забезпечення для військових є пріоритетним для його міністерства, але спочатку має пройти аудит Міноборони.

Також Федоров повідомив, що його Міноборони вестиме роботу щодо збільшення отримання військової допомоги від країн-партнерів та збільшення закупівель дронів від українських виробників для бригад ЗСУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.