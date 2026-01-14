Рада призначила Федорова міністром оборони Сьогодні 12:56

Рада призначила Федорова міністром оборони

Верховна Рада 14 січня призначила Михайла Федорова міністром оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» проголосували 277 нардепів.

Фото: Ярослав Железняк

Як пише Суспільне, під час презентації своєї кандидатури на пост міністра оборони Михайло Федоров підкреслив свої досягнення у диджиталізації державних послуг на посаді міністра цифровізації та заявив, що на посаді міністра оборони вестиме роботу з цифровізації організації Збройних сил України та продовжуватиме постачати в армію нові та перевірені засоби для ведення воєнних дій — дрони, РЕБ, системи звʼязку Starlink.

Також Михайло Федоров заявив, що планує провести аудит територіальних центрів комплектування, Міноборони та Збройних сил України.

«Ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни. Усе має базуватися на даних — це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього», — сказав Федоров.

Він заявив, що питання щодо збільшення грошового забезпечення для військових є пріоритетним для його міністерства, але спочатку має пройти аудит Міноборони.

Також Федоров повідомив, що його Міноборони вестиме роботу щодо збільшення отримання військової допомоги від країн-партнерів та збільшення закупівель дронів від українських виробників для бригад ЗСУ.

Раніше Рада підтримала звільнення Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України. Зі свого боку Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.

