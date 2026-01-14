0 800 307 555
укр
Рада призначила Федорова міністром оборони

Верховна Рада 14 січня призначила Михайла Федорова міністром оборони України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«За» проголосували 277 нардепів.
Як пише Суспільне, під час презентації своєї кандидатури на пост міністра оборони Михайло Федоров підкреслив свої досягнення у диджиталізації державних послуг на посаді міністра цифровізації та заявив, що на посаді міністра оборони вестиме роботу з цифровізації організації Збройних сил України та продовжуватиме постачати в армію нові та перевірені засоби для ведення воєнних дій — дрони, РЕБ, системи звʼязку Starlink.
Також Михайло Федоров заявив, що планує провести аудит територіальних центрів комплектування, Міноборони та Збройних сил України.
«Ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни. Усе має базуватися на даних — це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього», — сказав Федоров.
Він заявив, що питання щодо збільшення грошового забезпечення для військових є пріоритетним для його міністерства, але спочатку має пройти аудит Міноборони.
Також Федоров повідомив, що його Міноборони вестиме роботу щодо збільшення отримання військової допомоги від країн-партнерів та збільшення закупівель дронів від українських виробників для бригад ЗСУ.
Раніше Рада підтримала звільнення Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України. Зі свого боку Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.
multi app
