Шмигаля і Федорова звільнили з посад Сьогодні 14:15

Верховна Рада проголосувала за звільнення першого віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Відставку Федорова підтримали 270 народних депутатів, а Шмигаля — 265 нардепів.

Кадрові зміни у владі

2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю — перейти на посаду віцепрем’єр-міністра та глави Міненерго.

3 січня до Верховної Ради надійшли заяви про відставку Шмигаля та Федорова.

Профільний комітет парламенту підтримав їхні звільнення.

Напередодні Зеленський провів зустріч із Федоровим, під час якої вони обговорили новий формат роботи Міністерства оборони. Очікується, що Федоров найближчим часом представить свої пропозиції щодо змін у відомстві.

Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони в липні 2025 року, а до цього протягом п’яти років був прем’єр-міністром України — найдовше серед усіх керівників уряду за час незалежності.

Зеленський пояснив цю кадрову пропозицію потребою зробити українську армію максимально технологічною — як відповідь на чисельну перевагу російських військ у штурмових діях та ракетно-дронових ударах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.