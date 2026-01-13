Комітет Ради призначив міністра оборони Сьогодні 16:04 — Казна та Політика

Комітет Ради призначив міністра оборони

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.

Про це повідомля нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Усі члени оборонного комітету підтримали проєкт постанови про призначення Федорова міністром оборони.

Його кандидатуру внесли буквально близько години тому.

Для того, щоб Федоров став головою Міноборони, таку ініціативу під час голосування мають підтримати щонайменше 226 нардепів.

Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації України. Нагадаємо, Михайла Федорова було призначено міністром цифрової трансформації України у 2019 році.

На початку січня президент України Володимир Зеленський розповів, що запропонував Федорову стати міністром оборони замість Дениса Шмигаля.

