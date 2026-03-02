До деяких споживачів не застосовуватимуть графіки відключень світла
Споживачів електроенергії, які забезпечені розподіленою генерацією щонайменше на 80% в межах однієї лінії електропостачання, не включатимуть до графіків погодинних відключень.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
«Уряд за ініціативи Міністерства енергетики вніс відповідні зміни до нормативних актів. Вони напрацьовані на виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області», — повідомив Шмигаль.
Стимулювання розподіленої генерації
Таким чином держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми.
«Це зробить нашу енергетику сильнішою та стійкішою до ворожих атак і забезпечить додатковий ресурс для балансування генерації та споживання», — пояснив міністр енергетики.
Також уряд запроваджує механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу буде аналізувати фактичні обсяги покриття розподіленою генерацією споживачів.
«Якщо вони становитимуть менше 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки», — підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на генерального директора енергопостачальної компанії Yasno Сергія Коваленка писав, що наразі в Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.
