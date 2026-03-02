0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До деяких споживачів не застосовуватимуть графіки відключень світла

Енергетика
128
Відключення світла не застосовуватимуть при 80% покриття генерацією
Відключення світла не застосовуватимуть при 80% покриття генерацією
Споживачів електроенергії, які забезпечені розподіленою генерацією щонайменше на 80% в межах однієї лінії електропостачання, не включатимуть до графіків погодинних відключень.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
«Уряд за ініціативи Міністерства енергетики вніс відповідні зміни до нормативних актів. Вони напрацьовані на виконання рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області», — повідомив Шмигаль.

Стимулювання розподіленої генерації

Таким чином держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми.
«Це зробить нашу енергетику сильнішою та стійкішою до ворожих атак і забезпечить додатковий ресурс для балансування генерації та споживання», — пояснив міністр енергетики.
Також уряд запроваджує механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу буде аналізувати фактичні обсяги покриття розподіленою генерацією споживачів.
Читайте також
«Якщо вони становитимуть менше 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки», — підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на генерального директора енергопостачальної компанії Yasno Сергія Коваленка писав, що наразі в Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяШмигаль
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems