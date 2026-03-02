Ціни на АЗС у березні 2026 року: чи зросте вартість пального з приходом весни Сьогодні 05:25 — Енергетика

У березні можливе зростання цін на бензин і дизель

Світові ціни на нафту протягом лютого зросли майже на 10%, і саме цей фактор визначатиме ситуацію на українських АЗС у березні 2026 року.

Про це пише ICTV з посиланням на аналітика консалтингової компанії Нафторинок Олександра Сіренка.

Ціни на пальне у березні 2026

За словами експерта, здорожчання нафти напряму впливає на імпорт пального, адже Україна майже повністю закуповує нафтопродукти в Європі за світовими котируваннями.

«За місяць нафта додала майже 10%. Це не означає, що бензин чи дизель автоматично подорожчають на ті ж 10%, адже в літрі пального є податкова складова. Але передумови для зростання є», — пояснив Сіренко.

Експерт зазначає, що великі мережі традиційно задають цінову політику на ринку. Якщо вони коригують вартість, регіональні оператори зазвичай рухаються слідом.

За його прогнозом, у березні можливе зростання цін на бензин і дизель у межах ще близько 1 грн за літр. Водночас ситуація залишається залежною від подальшої динаміки котирувань нафти та валютного курсу.

«Нафта дорожчає — пальне реагує швидко. Коли ж котирування знижуються, зворотний рух відбувається повільніше і не на ту саму величину», — додає Олександр Сіренко.

Ціни та сезонний фактор

Початок весняних польових робіт, за словами експерта, вже кілька років не створює цінового ажіотажу на ринку. Імпортери заздалегідь формують обсяги постачання під потреби аграріїв, тому сезонність впливає лише на обсяги, а не на роздрібні ціни.

Серед ключових чинників березня залишаються:

світові котирування нафти і нафтопродуктів;

валютний курс;



податкова політика;



попит і пропозиція на внутрішньому ринку.



Також Сіренко нагадав, що військові ризики та можливі перебої з логістикою також залишаються фактором впливу. Водночас ринок навчився оперативно переорієнтовувати постачання з різних напрямків.

