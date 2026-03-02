0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході

Енергетика
96
Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході
Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході
Світові ціни на нафту зросли після загострення конфлікту на Близькому Сході. У понеділок на відкритті торгів ф’ючерси на нафту Brent піднімалися більш ніж на 13% до понад 82 доларів за барель. Ринок очікує тривалої волатильності через ризики перебоїв постачання через Ормузьку протоку.
Про це пише Bloomberg.
Танкерні перевезення через протоку фактично зупинилися наприкінці тижня після ескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Через Ормузьку протоку щодня проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.
Іран заявив, що водний шлях залишається відкритим, але водночас взяв на себе відповідальність за атаки на три нафтові танкери 1 березня. Після оголошення США морської зони попередження більшість судновласників призупинили рейси через цей вузький транспортний коридор.

Прогнози банків і аналітиків

Аналітики великих фінансових установ очікують підвищеної нестабільності на нафтовому ринку та можливого подальшого зростання цін.
Citigroup підвищив короткостроковий прогноз ціни Brent на 15 доларів до 85 доларів за барель. У банку очікують, що найближчим часом ціни коливатимуться в діапазоні 80−90 доларів через ризики для енергетичної інфраструктури та перебої постачання через Ормузьку протоку.
За оцінкою банку, у разі ударів по нафтовій інфраструктурі ціни можуть зрости до 120 доларів за барель.
Rystad Energy допускає, що в разі тривалих перебоїв транспортування через Ормузьку протоку, ціна нафти може перевищити 100 доларів за барель. Аналітики зазначають, що додаткові обсяги видобутку країн OPEC+ можуть не компенсувати дефіцит, оскільки значна частина поставок також проходить через протоку.
Читайте також
Goldman Sachs оцінює поточну геополітичну премію в ціні на нафту приблизно у 18 доларів за барель. Такий рівень відповідає сценарію повного припинення танкерних перевезень через Ормузьку протоку протягом шести тижнів.
За оцінками банку, ринок фактично закладає у ціни можливе скорочення світових поставок приблизно на 2,3 млн барелів на добу протягом року.
Аналітики також зазначають, що перебої можуть істотно вплинути на ринки дизельного пального, авіаційного палива та нафтохімічної сировини. Минулого року через Ормузьку протоку транспортували близько 9% світових поставок дизпального та приблизно 18% авіаційного палива.

Ризики тривалих перебоїв постачання

Аналітики Wood Mackenzie зазначають, що відновлення повноцінних поставок через Ормузьку протоку може тривати кілька тижнів навіть за сприятливого розвитку подій. Якщо рух танкерів швидко не відновиться, ціни можуть перевищити 100 доларів за барель.
JPMorgan вважає, що нинішні перебої мають переважно запобіжний характер і пов’язані з підвищенням страхових ризиків для судноплавства. За оцінками банку, якщо конфлікт триватиме понад три тижні, країни Перської затоки можуть вичерпати резервні потужності зі зберігання нафти і будуть змушені скорочувати видобуток.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems