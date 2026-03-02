Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході Сьогодні 10:24 — Енергетика

Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході

Світові ціни на нафту зросли після загострення конфлікту на Близькому Сході. У понеділок на відкритті торгів ф’ючерси на нафту Brent піднімалися більш ніж на 13% до понад 82 доларів за барель. Ринок очікує тривалої волатильності через ризики перебоїв постачання через Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

Танкерні перевезення через протоку фактично зупинилися наприкінці тижня після ескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Через Ормузьку протоку щодня проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Іран заявив, що водний шлях залишається відкритим, але водночас взяв на себе відповідальність за атаки на три нафтові танкери 1 березня. Після оголошення США морської зони попередження більшість судновласників призупинили рейси через цей вузький транспортний коридор.

Прогнози банків і аналітиків

Аналітики великих фінансових установ очікують підвищеної нестабільності на нафтовому ринку та можливого подальшого зростання цін.

Citigroup підвищив короткостроковий прогноз ціни Brent на 15 доларів до 85 доларів за барель. У банку очікують, що найближчим часом ціни коливатимуться в діапазоні 80−90 доларів через ризики для енергетичної інфраструктури та перебої постачання через Ормузьку протоку.

За оцінкою банку, у разі ударів по нафтовій інфраструктурі ціни можуть зрости до 120 доларів за барель.

Rystad Energy допускає, що в разі тривалих перебоїв транспортування через Ормузьку протоку, ціна нафти може перевищити 100 доларів за барель. Аналітики зазначають, що додаткові обсяги видобутку країн OPEC+ можуть не компенсувати дефіцит, оскільки значна частина поставок також проходить через протоку.

Goldman Sachs оцінює поточну геополітичну премію в ціні на нафту приблизно у 18 доларів за барель. Такий рівень відповідає сценарію повного припинення танкерних перевезень через Ормузьку протоку протягом шести тижнів.

За оцінками банку, ринок фактично закладає у ціни можливе скорочення світових поставок приблизно на 2,3 млн барелів на добу протягом року.

Аналітики також зазначають, що перебої можуть істотно вплинути на ринки дизельного пального, авіаційного палива та нафтохімічної сировини. Минулого року через Ормузьку протоку транспортували близько 9% світових поставок дизпального та приблизно 18% авіаційного палива.

Ризики тривалих перебоїв постачання

Аналітики Wood Mackenzie зазначають, що відновлення повноцінних поставок через Ормузьку протоку може тривати кілька тижнів навіть за сприятливого розвитку подій. Якщо рух танкерів швидко не відновиться, ціни можуть перевищити 100 доларів за барель.

JPMorgan вважає, що нинішні перебої мають переважно запобіжний характер і пов’язані з підвищенням страхових ризиків для судноплавства. За оцінками банку, якщо конфлікт триватиме понад три тижні, країни Перської затоки можуть вичерпати резервні потужності зі зберігання нафти і будуть змушені скорочувати видобуток.

