Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка)

Енергетика
Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка)
Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка), www.freepik.com
Постачальники газу оприлюднили свої цінники на перший місяць весни 2026 року. Нині на ринку присутні 8 компаній.
Як пише Газправда, чотири постачальники в березні пропонують лише річну ціну, ще 4 — і річну, і місячну змінну.
Річні пропозиції традиційно не змінилися, а от місячні тарифи у порівнянні з лютим знизилися на 2 гривні.
  • Річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.
  • Місячні — від 8,46 до 25,99 грн за куб.
Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. А 98% українських побутових споживачів (це — понад 12 млн домогосподарств) «блакитне паливо» постачає ГК «Нафтогаз України». Її тариф — 7,96 грн за куб. Він діятиме щонайменше до квітня 2026 року.
Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка)
Раніше в компанії «Нафтогаз» пояснили споживачам, які зміни щодо газу можуть бути у українців і що з цим робити. Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний. Найчастіше причина у побутових дрібницях.
Нагадаємо, Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року.
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газ
