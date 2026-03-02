Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Енергетика

Скільки природний газ коштуватиме в березні (інфографіка), www.freepik.com

Постачальники газу оприлюднили свої цінники на перший місяць весни 2026 року. Нині на ринку присутні 8 компаній.

Як пише Газправда , чотири постачальники в березні пропонують лише річну ціну, ще 4 — і річну, і місячну змінну.

Річні пропозиції традиційно не змінилися, а от місячні тарифи у порівнянні з лютим знизилися на 2 гривні.

Річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.

Місячні — від 8,46 до 25,99 грн за куб.

Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. А 98% українських побутових споживачів (це — понад 12 млн домогосподарств) «блакитне паливо» постачає ГК «Нафтогаз України». Її тариф — 7,96 грн за куб. Він діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Раніше в компанії «Нафтогаз» пояснили споживачам, які зміни щодо газу можуть бути у українців і що з цим робити. Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний. Найчастіше причина у побутових дрібницях.

Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року. Нагадаємо, Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

