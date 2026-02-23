0 800 307 555
Міноборони готує комплексну реформу мобілізації

Міноборони готує комплексну реформу мобілізації
Міноборони готує комплексну реформу мобілізації
Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Щоб вирішити накопичені роками проблеми, відомство запропонує системне рішення.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
«Міністерство оборони продовжує цифровізацію процесів мобілізації та готує системні рішення для їх комплексного реформування», — повідомив Федоров.

Автоматичне продовження відстрочок

Одним із ключових кроків стала автоматизація продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+». Наразі 90% таких відстрочок продовжуються автоматично.
Раніше процедура могла тривати кілька тижнів. Для цього громадяни мали регулярно збирати документи та особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Зараз система самостійно перевіряє необхідну інформацію через державні реєстри та ухвалює рішення без участі посадових осіб. Повідомлення про результат користувач отримує безпосередньо в застосунку «Резерв+».
За словами Федорова, цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.
«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — резюмував міністр оборони.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зробити це можна у застосунку Резерв+.
Також Федоров раніше заявляв, що 95% послуг територіальних центрів комплектування переведені в онлайн або на базу ЦНАПів. Це дало змогу розвантажити ТЦК та зосередити їхню роботу на процесі мобілізації.
