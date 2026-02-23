90% відстрочок від мобілізації оформлюються без ТЦК — Федоров Сьогодні 18:30

Міноборони готує комплексну реформу мобілізації

Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Щоб вирішити накопичені роками проблеми, відомство запропонує системне рішення.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«Міністерство оборони продовжує цифровізацію процесів мобілізації та готує системні рішення для їх комплексного реформування», — повідомив Федоров.

Автоматичне продовження відстрочок

Одним із ключових кроків стала автоматизація продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+». Наразі 90% таких відстрочок продовжуються автоматично.

Раніше процедура могла тривати кілька тижнів. Для цього громадяни мали регулярно збирати документи та особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Зараз система самостійно перевіряє необхідну інформацію через державні реєстри та ухвалює рішення без участі посадових осіб. Повідомлення про результат користувач отримує безпосередньо в застосунку «Резерв+».

За словами Федорова, цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.

«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — резюмував міністр оборони.

