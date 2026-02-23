0 800 307 555
Коли запитувати про бажану зарплату на співбесіді

20
Співбесіди зазвичай сповнені запитань, які всі ненавидять, тому що вони здаються пастками (згадайте хоча б: «Яка ваша найбільша слабкість?»).
Питання про очікування щодо зарплати — ідеальний приклад. Але експерт з кар’єри, коуч і автор книги «Інтерв'юлогія: нова наука проведення співбесід» Анна Папалія стверджує, що є легкий спосіб відповісти, який дозволить вам зберегти контроль над переговорами, пише Your Tango.
Найкращий спосіб

Краще не відповідати на нього взагалі і вже точно не називати цифру. «Коли інтерв’юер запитує вас: „Які ваші очікування щодо зарплати?“, не називайте їм суму», — рішуче заявила Папалія в недавньому відео в TikTok.
Вона підкреслила, що особливо важливо ніколи не розкривати інформацію про те, скільки ви заробляєте зараз або заробляли на останньому місці роботи. Якщо ви зараз отримуєте 50 тисяч, наприклад, а сподіваєтеся на 60, ні в якому разі не кажіть: «Ну, зараз я отримую 50 і сподіваюся на 60 тисяч».
Це, за її словами, найвірніший спосіб знецінити себе і в підсумку отримати менше грошей, ніж ви заслуговуєте. «Вони можуть планувати бюджет від 60 до 90 тисяч, а ви щойно „вистрілили собі в ногу“, повідомивши, що згодні на найнижчий поріг діапазону», — пояснила вона.
Папалія радить переадресувати питання інтерв’юеру. «Коли вам кажуть: „Які ваші очікування?“, ви запитуєте: „Який діапазон зарплат для цієї позиції або скільки за неї платять?“», — зазначає вона.
В іншому відео Папалія пояснила, що ви, швидше за все, не отримаєте пряму цифру у відповідь. «Вони дадуть вам діапазон. Вони знають, що не можна називати одну конкретну цифру, щоб мати простір для маневру», — каже вона. — «Це дасть вам зрозуміти, як відповідати далі. Ви скажете, що, очевидно, претендуєте на верхню межу цього діапазону».
Іноді інтерв’юери починають тиснути, заявляючи, що їм необхідно знати ваші вимоги, щоб просунути вас далі по етапах відбору. Папалія радить не ковтати наживку і зберігати перевагу. «У такому випадку скажіть щось на кшталт: «Мені потрібно знати діапазон, перш ніж ми продовжимо», або «Я впевнений, що ваш діапазон буде тим, на що я зможу погодитися», — заявляє вона.

Питання про зарплату на першій співбесіді

Папалія назвала це однією з найпоширеніших помилок. Якщо інтерв’юер сам не завів розмову про гроші, кандидат не повинен обговорювати їх на першій зустрічі. «Співбесіда схожа на побачення», — зазначила вона. — «Ви б стали питати про шлюб на першому побаченні? Ні! Не поспішайте».
Перші етапи, за її словами, потрібні для того, щоб прощупати ситуацію і зрозуміти, чи підходять вам робота, компанія і команда. І, врешті-решт, відкладання цієї розмови дає вам час потренуватися твердо стояти на своєму, коли тема грошей неминуче спливе. Співбесіда — це свого роду гра, де все залежить від стратегії та вміння утримувати ініціативу.
Payment systems