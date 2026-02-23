0 800 307 555
З 2026 року ФОПи звітуватимуть по-новому: в ДПС розповіли деталі

ФОПам скасували місячну звітність
Із 1 січня 2026 року фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подаватимуть Податковий розрахунок (об'єднану звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ) щокварталу. Звітність формуватиметься з розбивкою показників за кожен місяць кварталу.
Про це повідомили в Державна податкова служба України.

Строки подання звітності

Граничний термін подання — 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.
Для І кварталу 2026 року крайнім терміном є 11 травня 2026 року.
Водночас інші податкові агенти (юридичні особи) і надалі звітуватимуть щомісяця. Для них граничний строк подання становить 20 календарних днів після завершення звітного місяця.
У ДПС пояснили, що повідомлення-нагадування про граничні строки, які надійшли платникам в Електронний кабінет, були сформовані автоматично для місячної форми звітності.
Наразі триває підготовка нормативних документів щодо затвердження квартальної форми Податкового розрахунку.

Що зі звітами за місяць

Станом на сьогодні для ФОПів та самозайнятих осіб обов’язок подання Податкового розрахунку за місячний період відсутній.
У ДПС також зазначили, що звітність, подана раніше за місячний період, уже опрацьована та завантажена до інформаційних систем служби.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ДПС писав, що навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (ФОП) не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
При припиненні підприємницької діяльності ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов’язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалась ним як ФОПом. Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені по єдиному внеску не застосовується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДПСЗвітність
