0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн

Казна та Політика
63
Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн
Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн
Станом на зараз 95% послуг територіальних центрів комплектування переведені в онлайн або на базу ЦНАПів. Це дало змогу розвантажити ТЦК та зосередити їхню роботу на процесі мобілізації.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Defence Digital Forum, передає РБК-Україна.
«95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базі ЦНАПів. Продовжено майже мільйон відстрочок онлайн і розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації», — зазначив Федоров.

Резерв+ стане основним військово-обліковим документом

Федоров у своєму Telegram-каналі уточнив, що цифровий ID у застосунку Резерв+ уже в грудні стане основним військово-обліковим документом.

Основні напрями цифровізації оборони

Міністерство визначило 8 ключових напрямів цифрової трансформації оборонної сфери:

Облік військовослужбовців

Працює система «Імпульс», яка замінює паперові журнали та дозволяє швидко отримувати необхідні документи.

Електронний ТЦК

Застосунком Резерв+ користуються 6 млн українців. У ньому доступні послуги від електронного скерування на ВЛК до оформлення відстрочок. Незабаром усі послуги для військовозобов’язаних будуть доступні онлайн.

Екосистема сервісів для військових

Діє застосунок Армія+, яким користуються близько 1 млн військовослужбовців. Здійснено понад 55 тис. переведень. Також там є можливість навчатися, давати зворотний звʼязок та отримувати пропозиції, знижки й послуги від бізнес-партнерів спеціально для військових.

Облік оборонних ресурсів

Впровадження SAP дає змогу контролювати постачання та автоматизувати облік майна, техніки й запчастин за стандартами, що діють у країнах НАТО.

Розвиток бойових цифрових сервісів

Система ситуаційної Delta стала ключовою платформою для збору даних з поля бою. Також завдяки їй вдалося впровадити програму «Армія дронів. Бонус» — вона стала геймченджером та збільшила ефективність підрозділів.

Військова IT-вертикаль

Формується мережа цифрових офіцерів у всіх ланках Сил безпеки та оборони для прискорення цифрових процесів.

Модернізація закупівель та забезпечення

Завдяки DOT-Chain Defence, Brave1 та іншим системам необхідні засоби швидко надходять на фронт.

Медична інформаційна система ЗСУ

Триває розвиток електронної ВЛК, ПМК та MIC до рівня бригад.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+МобілізаціяВідстрочкаВійськовий облікТЦКВЛК
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems