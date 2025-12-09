Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн

Станом на зараз 95% послуг територіальних центрів комплектування переведені в онлайн або на базу ЦНАПів. Це дало змогу розвантажити ТЦК та зосередити їхню роботу на процесі мобілізації.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Defence Digital Forum, передає РБК-Україна.

«95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базі ЦНАПів. Продовжено майже мільйон відстрочок онлайн і розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації», — зазначив Федоров.

Резерв+ стане основним військово-обліковим документом

Федоров у своєму Telegram-каналі уточнив , що цифровий ID у застосунку Резерв+ уже в грудні стане основним військово-обліковим документом.

Основні напрями цифровізації оборони

Міністерство визначило 8 ключових напрямів цифрової трансформації оборонної сфери:

Облік військовослужбовців

Працює система «Імпульс», яка замінює паперові журнали та дозволяє швидко отримувати необхідні документи.

Електронний ТЦК

Застосунком Резерв+ користуються 6 млн українців. У ньому доступні послуги від електронного скерування на ВЛК до оформлення відстрочок. Незабаром усі послуги для військовозобов’язаних будуть доступні онлайн.

Екосистема сервісів для військових

Діє застосунок Армія+, яким користуються близько 1 млн військовослужбовців. Здійснено понад 55 тис. переведень. Також там є можливість навчатися, давати зворотний звʼязок та отримувати пропозиції, знижки й послуги від бізнес-партнерів спеціально для військових.

Облік оборонних ресурсів

Впровадження SAP дає змогу контролювати постачання та автоматизувати облік майна, техніки й запчастин за стандартами, що діють у країнах НАТО.

Розвиток бойових цифрових сервісів

Система ситуаційної Delta стала ключовою платформою для збору даних з поля бою. Також завдяки їй вдалося впровадити програму «Армія дронів. Бонус» — вона стала геймченджером та збільшила ефективність підрозділів.

Військова IT-вертикаль

Формується мережа цифрових офіцерів у всіх ланках Сил безпеки та оборони для прискорення цифрових процесів.

Модернізація закупівель та забезпечення

Завдяки DOT-Chain Defence, Brave1 та іншим системам необхідні засоби швидко надходять на фронт.

Медична інформаційна система ЗСУ

Триває розвиток електронної ВЛК, ПМК та MIC до рівня бригад.

