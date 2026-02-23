Як підвищаться тарифи Київстар з 1 березня
Про зміни в тарифних планах Київстар 6 лютого повідомили в MZU. Наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня.
Зміни відбудуться в архівних тарифних планах:
- Смачний;
- Київстар Комфорт 2018;
- LOVE UA Базовий;
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
- Безлім Соцмережі;
- Без меж lite;
- Твій Улюблений.
Вартість пакета послуг буде підвищено на 50−90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість Гб для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.
Також від 1 березня збільшиться вартість окремих послуг. На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.
Читайте більше про зміну тарифів інших оперторів в нашій статті
