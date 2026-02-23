0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як підвищаться тарифи Київстар з 1 березня

Фондовий ринок
31
Київстар знову підвищує тарифи
Київстар знову підвищує тарифи
Про зміни в тарифних планах Київстар 6 лютого повідомили в MZU. Наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня.

Зміни відбудуться в архівних тарифних планах:

  • Смачний;
  • Київстар Комфорт 2018;
  • LOVE UA Базовий;
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
  • Безлім Соцмережі;
  • Без меж lite;
  • Твій Улюблений.
Вартість пакета послуг буде підвищено на 50−90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість Гб для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.
Також від 1 березня збільшиться вартість окремих послуг. На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.
Читайте більше про зміну тарифів інших оперторів в нашій статті
Нові тарифи мобільних операторів
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems