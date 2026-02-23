Як підвищаться тарифи Київстар з 1 березня Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Київстар знову підвищує тарифи

Про зміни в тарифних планах Київстар 6 лютого повідомили в MZU. Наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня.

Зміни відбудуться в архівних тарифних планах:

Смачний;

Київстар Комфорт 2018;

LOVE UA Базовий;

LOVE UA Свобода/Свобода 2022;

Безлім Соцмережі;

Без меж lite;

Твій Улюблений.

Вартість пакета послуг буде підвищено на 50−90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість Гб для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

Також від 1 березня збільшиться вартість окремих послуг. На сайті Київстар зазначено , що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.

