В ОП анонсували контракти з чіткими строками служби для військових

Підписувати відповідні контракти зможуть також мобілізовані громадяни
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для українських військовослужбовців планують запровадити контракти з чітко визначеними строками служби та можливістю відстрочки після їх завершення. Ініціатива спрямована на поступовий перехід до контрактної армії.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За словами Паліси, підписувати відповідні контракти зможуть також мобілізовані.
«Йдеться про контракти, які зможуть підписувати, зокрема, вже мобілізовані громадяни України для отримання чітких строків служби та плавного переходу від мобілізаційної армії до контрактної», — зазначив заступник керівника ОП.
Паліса повідомив, що попередній міністр оборони підготував відповідний законопроєкт, який уже подавався до Верховної Ради.
Він додав, що чинний міністр оборони Михайло Федоров узяв паузу для доопрацювання документа, після чого очікується подання оновленого проєкту.
«Запит на визначені строки служби є зрозумілим, і ми намагатимемося реалізувати його через контрактну форму», — підсумував Паліса.

Зміни до підходів мобілізації

Раніше член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський повідомляв, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації. Вони передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.
За його словами, одним із ключових напрямів є збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дасть змогу зменшити частку мобілізації та зробити службу більш прогнозованою.
«Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контрактної служби та мінімізуємо кількість мобілізованих, це дозволить суттєво змістити акценти в мобілізаційних заходах», — зазначив він.
Веніславський повідомив, що значна частина мобілізованих готова підписати контракти строком від двох до п’яти років, які передбачатимуть фінансові стимули та чіткіші гарантії соціального й правового захисту.
За словами депутата, напрацьовані зміни планують винести на широке обговорення найближчим часом орієнтовно в лютому-березні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що протягом року кількість громадян України, заброньованих від мобілізації, зросла на кілька сотень тисяч і нині становить близько 1,3 млн осіб. Міністр економіки України Олексій Соболев пояснював, що бронювання має позитивний ефект для економіки. Зокрема, воно стимулює працівників виходити з тіньових трудових відносин.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.
За матеріалами:
Радіо Свобода
