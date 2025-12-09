Кабмін вніс до Ради законопроєкт щодо контрактної служби та відстрочок: деталі Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону № 14283 про нові контракти на проходження військової служби та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Мета проєкту закону

В уряді прагнуть створити умови для переходу Збройних Сил на службу за контрактом.

Прийняття закону необхідне для популяризації військової служби за контрактом, підвищення її престижу та привабливості серед громадян. Особливо це актуально в умовах воєнного стану, коли питання укомплектованості сил оборони мотивованими військовослужбовцями є першочерговим.

Основні положення документа

Проєкт передбачає зміни до статей 19, 20 та 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема:

Можливість укладати або переукладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками для військовослужбовців, які проходять службу за призовом під час мобілізації, під час особливого періоду, а також для тих, хто вже перебуває на службі за контрактом. Прийняття на військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками військовослужбовців з інших видів служби та військовозобов’язаних. Установлення строків контрактів під час особливого періоду від 1 до 5 років з можливістю переукладання наступного контракту на строк 1−10 років. Переукладення контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками для випускників фахових передвищих та вищих військових закладів освіти.

Також проєкт встановлює право на відстрочку від призову на 12 місяців після звільнення з контрактної служби з підвищеними мотиваційними чинниками.

Очікувані результати

Очікується, що впровадження положень забезпечить:

стабільну та ефективну систему комплектування військових частин контрактниками, що зменшить залежність від мобілізаційних заходів;

прогнозоване планування персоналу у сфері оборони;

підвищення соціального захисту військовослужбовців через додаткові гарантії, включно з відстрочкою від призову;

формування кадрового потенціалу професійної армії та підготовку висококваліфікованих військових.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд затвердив проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат. Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

