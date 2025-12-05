Уряд затвердив нові контракти для військових Сьогодні 17:58

Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Деталі нових контрактів

Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

Термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2−5 років.

Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Хто зможе укласти нові контракти

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці.

Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

Коли це запрацює

«Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року», — прокоментував Шмигаль.

