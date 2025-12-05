День фінансів: ціни на квартири з резервним живленням, МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні Сьогодні 17:28

У п’ятницю, 5 грудня, ми розібрали основні цифри Державного бюджету в новій статті Держбюджет-2026: ключові цифри та ризики, а також дізналися, які ціни на квартири з резервним живленням.

МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні

За оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років, коли має діяти нова програма EFF.

«Клуб білого бізнесу»

252,5 млрд грн. Це 13% від загального обсягу Ці платники за січень по листопад 2025 року перерахували до зведеного бюджетуЦе 13% від загального обсягу податкових надходжень.

Також стало відомо, у скільки обійдеться держбюджету діяльність народного депутата у 2026 році.

Ціни на квартири з резервним живленням

Відключення світла восени знову зробили актуальним попит на автономне житло. Йдеться про квартири, де під час блекаутів працює резервне живлення, опалення чи інтернет. Найбільше такого житла пропонують в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.

Рекордне розширення переліку техніки

Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Деталі програми дивіться за посиланням.

47% українців скоротили витрати на базові потреби

Під час війни українці стали уважніше ставитися до своїх витрат. Багато хто скорочує споживання в основних категоріях, проте водночас намагається не відмовляти собі у приємних дрібницях, інвестиціях у здоров’я та досвід.

Нестача робочих рук

Європа стрімко старішає, а третина тих, хто виїхав з України, — це діти та підлітки. Якби країни Європи не компенсували своє старіння й природне скорочення населення за рахунок міграції. Про деталі розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

Як українці донатять

Загальна тенденція з До Міжнародного дня волонтера Опендатабот проаналізував, як змінилися збори та донати в Україні на четвертий рік повномасштабної війни.Загальна тенденція з алишається позитивною: попри складну економічну ситуацію та емоційну втому, обсяги донатів не зменшуються.

Netflix купує Warner Bros. та HBO Max

Netflix готується до найбільшої угоди в історії Голлівуду. Компанія домовилася про купівлю активів Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд з урахуванням боргу). Якщо регулятори дадуть «зелене світло», ринок отримає нового медіагіганта світового масштабу.

