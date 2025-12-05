День фінансів: ціни на квартири з резервним живленням, МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні
У п’ятницю, 5 грудня, ми розібрали основні цифри Державного бюджету в новій статті Держбюджет-2026: ключові цифри та ризики, а також дізналися, які ціни на квартири з резервним живленням.
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні
За оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років, коли має діяти нова програма EFF.
«Клуб білого бізнесу»
Ці платники за січень по листопад 2025 року перерахували до зведеного бюджету 252,5 млрд грн. Це 13% від загального обсягу податкових надходжень.
- Також стало відомо, у скільки обійдеться держбюджету діяльність народного депутата у 2026 році.
Ціни на квартири з резервним живленням
Відключення світла восени знову зробили актуальним попит на автономне житло. Йдеться про квартири, де під час блекаутів працює резервне живлення, опалення чи інтернет. Найбільше такого житла пропонують в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.
Рекордне розширення переліку техніки
Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Деталі програми дивіться за посиланням.
47% українців скоротили витрати на базові потреби
Під час війни українці стали уважніше ставитися до своїх витрат. Багато хто скорочує споживання в основних категоріях, проте водночас намагається не відмовляти собі у приємних дрібницях, інвестиціях у здоров’я та досвід.
Нестача робочих рук
Європа стрімко старішає, а третина тих, хто виїхав з України, — це діти та підлітки. Якби країни Європи не компенсували своє старіння й природне скорочення населення за рахунок міграції. Про деталі розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.
Як українці донатять
До Міжнародного дня волонтера Опендатабот проаналізував, як змінилися збори та донати в Україні на четвертий рік повномасштабної війни. Загальна тенденція залишається позитивною: попри складну економічну ситуацію та емоційну втому, обсяги донатів не зменшуються.
Netflix купує Warner Bros. та HBO Max
Netflix готується до найбільшої угоди в історії Голлівуду. Компанія домовилася про купівлю активів Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд з урахуванням боргу). Якщо регулятори дадуть «зелене світло», ринок отримає нового медіагіганта світового масштабу.
