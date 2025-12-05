США затвердили нову стратегію нацбезпеки: хочуть стратегічних відносин з росією та відновлення торгівлі Сьогодні 18:29 — Світ

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нову стратегію національної безпеки. Документ називає серед пріоритетів стратегічні відносини з росією, переговори про завершення війни проти України та відновлення демократії в Європі.

Про це йдеться в документі на сайті Білого дому, передає Бабель.

Пріоритети Сполучених Штатів

У стратегії зазначено, що США мають реагувати на події в інших країнах лише тоді, коли ці події несуть загрозу американській національній безпеці. Вашингтон концентрує увагу на Західній півкулі, тобто на Північноамериканському континенті, Латинській Америці, країнах Карибського басейну та сусідніх державах.

Сполучені Штати планують посилити військову присутність у регіоні та зміцнити промислову базу всередині континенту. Крім цього, у Європі хочуть просувати так звану західну ідентичність, яка включає традиційні сімейні цінності, християнство та підтримку героїв.

Позиція щодо війни в Україні і майбутнє НАТО

У документі йдеться про намір домогтися швидкого припинення бойових дій в Україні та зниження напруженості між росією і європейськими країнами.

США очікують, що Європа розвиватиме партнерство з москвою, та планують відновлення торговельних зв’язків.

У стратегії заявлено, що епоха міграції завершена. США попереджають, що у довгостроковій перспективі деякі країни НАТО можуть стати переважно неєвропейськими. На думку авторів документа, уряди з великою часткою мігрантів не зможуть дотримуватися статуту Альянсу.

Вашингтон хоче зробити Європу «відповідальнішою» за власну безпеку і домогтися, щоб усі члени НАТО витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону. Також США встановлюють для себе мету запобігти появі домінантних суперників на світовій арені.

За матеріалами:

